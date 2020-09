«Der Entscheid ist eine Niederlage»: Gemeindeammann über das Nein zur Mittelschul-Testplanung

An so manchem Abend ging es in der Möhliner Steinlihalle schon emotional zu und her. Normalerweise wenn der TV Möhlin um Punkte kämpft. An diesem Donnerstagabend nun aus ganz anderem Anlass: der Gemeindeversammlung. Während fast zwei Stunden legten Befürworter und Gegner ihre Argumente zur Testplanung beim Entwicklungsschwerpunkt Rheinfelden Ost/Bahnhof Möhlin dar. Sie sei «eine Chance, die Zukunft nach unseren Wünschen mitzugestalten», hiess es auf der einen Seite. Vom «Startschuss für eine Mega-Überbauung auf Kosten von Kulturland» sprach die andere Seite.

Mittendrin in der Diskussion gab Gemeinde­ammann Fredy Böni das Resultat aus Rheinfelden bekannt – ein klares Ja. Kurz nach 22 Uhr fiel dann auch in Möhlin der Entscheid: 133 der 302 anwesenden Stimmberechtigten nahmen den Kreditantrag zur Testplanung an, 147 lehnten ihn ab. Wie bei einem Handballmatch wurde anschliessend gejohlt und geklatscht – zumindest auf der einen Seite.