Es ist eine der grössten Investitionen in der jüngeren Rheinfelder Geschichte. 2015 genehmigten die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung einen Baukredit über insgesamt fast 30 Millionen Franken für den Ausbau der Schulanlage Engerfeld sowie die Sanierung der bestehenden Gebäude.

Im Sommer 2017 wurde mit den Arbeiten am Neubau begonnen, jetzt ist er bald fertig. «Aktuell ist der Innenausbau im Gange und in Kürze beginnen die Arbeiten an der Fassade», sagt die Rheinfelder Vizestadtschreiberin Christine Schibler. Bis jetzt laufe alles nach Plan.

Arbeiten sind im Zeitplan

Der Neubau wird künftig durch das Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) genutzt. Die Fertigstellung und der Bezug des Neubaus sind auf Mitte/Ende Januar geplant; dann, wenn das zweite Semester des laufenden Schuljahres beginnt. «Wir stehen im vorgesehenen Zeitplan», sagt Schibler. Und auch was die Finanzen angeht, sieht es gut aus: «Der von der Gemeindeversammlung genehmigte Budgetkredit konnte bisher eingehalten werden.» Rund 20 Millionen entfallen auf den Erweiterungsbau, 10 Millionen kosten die Sanierungen.

Die Vorbereitungen auf die Sanierung der bestehenden Gebäude hätten bereits begonnen, sagt Schibler. Ab Januar wird das bestehende Schulhaus in drei Etappen saniert und baulich an die künftige Nutzung angepasst. Dazu gehören zum einen die Arbeiten zur Erdbebensicherheit, aber auch die Sanierung der Fassade sowie die räumlichen Anpassungen. In den dannzumal ehemaligen BZF-Räumen erhält die Kreisschule Unteres Fricktal mehr Platz.

Dieser deckt den zusätzlichen Bedarf an Schulzimmern, der in den vergangenen Jahren durch die Schulreform, die Konzentration der Oberstufe im Engerfeld sowie die Auflösung der Oberstufe in Magden entstanden ist. Ab dem Sommer 2019 werden ausserdem die Schülerinnen und Schüler aus dem Fischingertal und Stein im Engerfeld unterrichtet. Für jede Sanierungsetappe sind rund zwei Monate vorgesehen, sodass die Arbeiten bis zum Start des neuen Schuljahres 2019/2020 im August 2019 weitegehend abgeschlossen sind.

Planungen für Turnhalle laufen

Während der Sanierungsarbeiten sei «sicherlich mit Lärmimmissionen zu rechnen», sagt Schibler. «Jedoch werden die lärmintensivsten Arbeiten – nämlich die Arbeiten für die Erdbebensicherheit – bewusst während der Schulferien ausgeführt.»

Im Hintergrund laufen derweil bereits die Planungen für die nächste Millionen-Investition am Standort Engerfeld. Die Schulanlage soll um eine zweite Dreifachturnhalle erweitert werden. Zurzeit laufe ein Gesamtleistungswettbewerb, sagt Schibler. «Im Rahmen dieses Wettbewerbs werden von Bewerbenden Lösungsvorschläge mit einem verbindlichen Preis erarbeitet.»

Das Projekt mitsamt Kreditbegehren werde der Gemeindeversammlung «frühestens im Sommer 2019» unterbreitet. «Zum Baustart können wir somit noch keine konkreten Angaben machen», so Schibler.