Der regionalisierte Sozialdienst bewährt sich – die Sozialhilfequote verbessert sich deutlich

Laufenburg Die Sozialhilfequote in Laufenburg ist im letzten Jahr deutlich gesunken. Mit 3,1 Prozent weist Laufenburg zwar fricktalweit immer noch die vierthöchste Quote auf – gegenüber 2018 ist die Quote aber um 0,8 Prozent gesunken und liegt nun so tief wie letztmals 2014. Gründe dafür gibt es mehrere. Zum einen schwankt die Quote generell; der Zu- oder Wegzug einer sozialhilfe- berechtigten Familie schenkt, besonders in kleineren Gemeinden, stark ein. Zum anderen profitiert Laufenburg aber vor allem von den professionalisierten Strukturen. Laufenburg hat in den letzten Jahren ein Sozialhilfe-Kompetenzzentrum aufgebaut und betreut heute als regionales Sozialamt auch die Sozialhilfebezüger in Stein, Gansingen, Sisseln und Oeschgen.

«Nachdem in den ersten zwei Jahren viel Aufbauarbeit geleistet wurde, konnten mittlerweile auch die komplexeren Prozesse weiterentwickelt werden», erklärt Marco Waser, Stadtschreiber in Laufenburg. Die positiven Auswirkungen würden sich in den kommenden Jahren noch weiter akzentuieren, ist er überzeugt. Professionalisierung als grosser Vorteil «Bereits jetzt profitieren unsere Klientinnen und Klienten von raschen und zielorientierten Dienstleistungen», so Waser. Das zeigt sich auch in den Fallzahlen. Wurden im November 2018 noch 139 Sozialhilfedossiers geführt, sind es per 1. Dezember 2020 nur noch deren 131 – «und dies, obwohl sich in der Zwischenzeit mit Gansingen, Sisseln und Oeschgen drei zusätzliche Gemeinden angeschlossen haben».

