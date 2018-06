Der slowUp Hochrhein ist ein teures Pflaster. Für Werbung, Organisation, Streckensperrung sowie rund 300 Helfer von Polizei, Feuerwehr und der Sanität müssen die Organisatoren tief in die Tasche greifen. So betrug das Budget für den 15. grenzüberschreitenden motorlosen Bewegungsanlass vom Sonntag zwischen Stein/Bad Säckingen und beiden Laufenburg rund 100 000 Franken.

Das Gros des Budgets setzt sich aus Sponsoren-Beiträgen zusammen. Weil sich jedoch in den letzten Jahren gleich vier grosse Sponsoren zurückzogen – die CSS Versicherungen, Swissmilk, die Gesundheitsförderung Schweiz und die Rothaus-Brauerei –, entschieden sich die Organisatoren dazu, diesen finanziellen Ausfall durch den Verkauf von Vignetten – reflektierende Aufkleber, die am Velo angebracht werden können – zu einem Preis von fünf Franken zu kompensieren. Insgesamt betrug die Vignetten-Auflage 10 000 Stück. «Obwohl der Vignetten-Kauf fakultativ war, konnten wir einige tausend an die Teilnehmer bringen», sagt slowUp-Geschäftsführer Wendel Hilti.