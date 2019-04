Schneefall statt Frühlingsgefühle gab es beim Start des Tennisclubs Novartis Stein in die neue Saison am Wochenende in den Sportanlagen Bustelbach. Doch es war nicht irgendein Saisonstart: Mit einer kleinen Feier in Anwesenheit des stellvertretenden Werkleiters Novartis Dirk Knapp, des Gemeindeammanns Beat Käser, Peter von Dach, Mitglied des Zentralverbandes, des Präsidenten des Aargauischen Tennisverbandes Roland Polentarutti und von vielen weiteren Gästen konnten die vier Spielplätze mit generalüberholtem Bodenbelag dem Verein übergeben werden.

Ganzjährig bespielbar

In Wort und Bild liess der Präsident des TC Novartis Stein, Peter Krüger, noch einmal die letzten Jahre Revue passieren, erklärte die Notwendigkeit der Renovation des Untergrundes und schilderte den aufwendigen Umbau von Oktober bis November im vergangenen Jahr. Garantiert war dabei nicht nur die volle Unterstützung der Firmenleitung von Novartis, sondern auch der unermüdliche Einsatz vieler Clubmitglieder sowie weiterer Helfer und Sponsoren.

Der neue Bodenbelag sei eine perfekte Alternative zum Allwetterspielbelag. Er ist ganzjährig bespielbar, der Pflegeaufwand gering, die Wasserdurchlässigkeit gut und hat insgesamt eine lange Lebensdauer. Durch die neue, elastische Gleitschicht mit zusätzlicher Dämpfung habe der Belag hervorragende Sprung- und Gleiteigenschaften und schone so die Gelenke.

Die Spiele können also beginnen, freute sich Präsident Krüger. Nur eben leider nicht an diesem Sonntag, da fiel das geplante Show-Match wegen des nasskalten Schmuddelwetters im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser. Die gute Laune liessen sich die Gäste aber davon nicht verderben.