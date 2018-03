Ob gemütliches Laufen oder die Jagd nach der Spitzenzeit: Der «Grosse Preis vom Fricktal – Osterlauf» zieht seit 1966 Ausdauersportler an, die an Ostern nicht nur Schoggi-Eier essen, sondern auch etwas für die Gesundheit tun wollen.

Wenig sind das nicht, weiss OK-Präsident Ivo Müller: «Wir rechnen mit etwa 1300 Läufern.» Für die grosse Anzahl an Teilnehmern gebe es zwei Gründe: So sei erstens der «GP Fricktal» vom Ostersamstag in Eiken der einzige Lauf in der Schweiz, der an diesem Wochenende stattfinde – am Wochenende darauf sind es sieben Läufe.

Und zweitens würden viele Ausdauersportler den Osterlauf nutzen, um sich für die nahenden Saison-Highlights vorzubereiten.

Zwar dürfen sich im Gabentempel nur die besten zehn Prozent einer jeden Kategorie mit Naturalpreisen eindecken, jedoch besteht auch für die Teilnehmer, die in den Hauptkategorien einen der hinteren Ränge belegen, die Chance, abzuräumen.

Als einer von elf «AZ Goldläufen» werden am Fricktaler Osterlauf vier Goldplättchen mit einem Gewicht von fünf Gramm verlost. Die Veranstalter bestimmen dabei im Vorfeld, welche Ränge den Goldpreis erhalten.

Schminken mit dem Osterhasen

120 Helfer des Organisators, dem Turn- und Sportverein Volleyball Frick, sowie Freiwillige vom Squash Club Fricktal stemmen den Grossevent. Die grosse Anzahl an Helfern ist nötig, weil auf der rund 16 Kilometer langen Strecke Posten für die Sicherheit auf der Laufstrecke sorgen müssen.

Auch eine grosse Festwirtschaft muss betrieben und die Hüpfburg für die Kinder aufgebaut und beaufsichtigt werden. «Für die Teilnehmer der Schülerläufe und die jüngeren Besucher wird es ein Schminken mit dem Osterhasen geben», sagt Müller.

Damit nicht nur die Schminke im Gesicht bleibt, sondern auch der Läufer trocken, hofft Müller auf schönes Wetter. Derzeit wird jedoch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Regen für den Ostersamstag prognostiziert.

«Ein Teil der Strecke führt über Feldwege. Wenn es da stark regnet, kann der Lauf eine matschiges Angelegenheit werden.» Zudem habe man die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmer nach einem verregneten Lauf in der Eiker Turnhalle länger duschen – «und zwar solange, dass das warme Wasser nicht mehr für die später ins Ziel Kommenden reicht», so Müller.

Die Grand-Prix-Strecke führt die Läufer über mehrheitlich flache Natur- und Teerstrassen. Vom Start bei der Sporthalle Lindenboden in Eiken geht es über den Hohlenweg nach Oeschgen und wieder zurück nach Eiken. Anschliessend führt der Streckenverlauf die Teilnehmer Richtung Sisseln und in einem Bogen um den Hardwald herum zurück nach Eiken.

Neben der 16 Kilometer langen Grand-PrixStrecke werden die Schüler- und Jugendläufe auf einer 500 und 1650 Meter langen Strecke durchgeführt.

Für die Nordic-Walker gibt es eine 6,1 und 10,8 Kilometer lange Strecke und auf der 5,85 Kilometer langen Hasenlaufstrecke können sich Viererteams miteinander messen. «Gerade hier steht oftmals der Plausch im Vordergrund», sagt Müller. So hat sich schon manch einer als Huhn oder Hase auf den Weg gemacht.

Läufer können sich für den Osterlauf noch bis Mittwoch, 28. März, anmelden. Nachmeldungen sind gegen einen Zuschlag von fünf Franken noch bis eine Stunde vor dem Start möglich.

«GP Fricktal – Osterlauf», Eiken:

Samstag, 31. März, Schülerläufe ab 10.30 Uhr, Walking und Nordic-Walking ab 12.05 Uhr, Eiker Hasenlauf ab 12.30, Grosser Preis vom Fricktal ab 13.30 Uhr.