Festes Schuhwerk und Kondition – wer dies besitzt, ist für die Fricktaler Wanderwege gerüstet. Der Aufstieg in das steile Terrain lohnt sich. In der Höhe bietet sich der Blick auf die Fricktaler Landschafsjuwelen aus Hügelzügen des Ketten- und Tafeljura, Kirschbäumen, Magerwiesen, Rebbergen und Buchen- und Föhrenwäldern. Die AZ ist auf Wanderschaft gegangen und zeigt fünf der schönsten Aussichtspunkte im Fricktal.

Knapp unterhalb der Bergspitze des Zeiher Hombergs, 782 Meter, kommt beim Blick ins obere Fricktal auch noch im November eine goldene Herbstimmung auf. Bei klarem Wetter sind in der Ferne die Vogesen sichtbar. Die Bergspitze wird von Deltaseglern genutzt, die oftmals in Oberzeihen landen. Deshalb steht dort ein Mast mit einem Windsack. Der Homberg ist gleichzeitig der Endpunkt des Fricktaler Eisenwegs – einer im Jahr 2005 etablierten Wanderroute zur Dokumentation des Eisenabbaus zwischen Wölflinswil und Zeihen.

Der Blick reicht bis zu den Alpen

Über die Ampfernhöhe zwischen Sulz und Mönthal oder vom Bürensteig zwischen Gansingen und Remigen kommt man zum knapp 700 Meter hoch gelegenen Cheisacherturm in Gansingen. Von der obersten Plattform des 24 Meter hohen Turms bietet sich ein Panorama-Blick auf den Jura, die Alpen und den nahegelegenen Schwarzwald. Der Cheisacherturm ist zudem selbst ein Blick Wert. Der 2010 erbaute Holzturm ist das Ergebnis einer interdisziplinären Arbeit an der Berner Fachhochschule für Architektur, Bau und Holz. 2012 ist der Cheisacherturm für den Einsatz von Holz in Bauwerken mit dem «Prix Lignum» ausgezeichnet worden.