«Die Gemeinden sind unter Druck»: Rekrutierung von Behördenmitarbeitern wird immer schwieriger

Natürlich blieb auch das alljährlich stattfindende Gemeinde­seminar des Planungsverbands Fricktal Regio nicht vor der Coronapandemie verschont. Dem Verband sei es aber wichtig gewesen, das Seminar trotz Veranstaltungsverbot durchzuführen, sagte Präsident Christian Fricker. Und so trafen sich am Mittwoch rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Fricktal – virtuell selbstverständlich.

Während des Seminartags dann war die Pandemie nur am Rande ein Thema. Vielmehr ging es um die Zukunft der Fricktaler Gemeinden, und: die Möglichkeiten, die bestehenden und künftigen Herausforderungen zu bewältigen. Titel des ersten Seminartags: «Gemeinden im Stresstest».

Als eine Herausforderung nannte Gastreferat Jonas Willis­egger vom Institut für Betriebs- und Regionalökonomie der Hochschule Luzern den Wandel in der Gesellschaft. So etwa die Abwanderung aus ländlichen Gebieten in Richtung Zentren und die dadurch beschleunigte Alterung der Bevölkerung in ­peripheren Regionen. Auch das höhere Bedürfnis nach Mobi­lität und damit verbunden das steigende Verkehrsaufkommen, die Digitalisierung der Arbeitswelt sowie die neuen Ansprüche der jüngeren Generationen sprach Willisegger an.

Viele Gemeinden fühlen sich überfordert

«Städte und Gemeinden haben allesamt unterschiedliche Ressourcen und Probleme, müssen aber alle den Service public erbringen», sagte er. Rekrutierungsprobleme für Ämter im Gemeinderat oder Positionen auf der Verwaltung, komplexe Gesetzgebungen sowie der geringe Handlungs- und Gestaltungsspielraum für die Gemeindebehörden brächten die Gemeinden zusehends unter Druck, so Willisegger. Er verwies unter anderem auf das Gemeindemonitoring 2017, bei dem schweizweit über 20 Prozent der Gemeinden angaben, sich in den Bereichen Raum- und Zonenplanung sowie Sozialhilfe überfordert zu fühlen.