Dieses Vergessen-Werden, das sich bisweilen auch als bewusstes Ignoriert-Werden manifestiert, ärgert Fritz-René Müller. Der 79-jährige Möhliner war von 2002 bis 2009 Bischof der christkatholischen Kirche und damit geistlicher Leiter der Christkatholiken in der Schweiz. Er habe oft interveniert, wenn man seine Kirche in der Diskussion übergangen habe, sagt er, schmunzelt. «Manchmal hat es sogar gefruchtet.» Auch Peter Feenstra, 55, christkatholischer Pfarrer in der Kirchgemeinde Magden-Olsberg, reagiert, meldet sich zu Wort, «wenn es passiert». Denn er ist überzeugt: «Auch wenn wir eine kleine Kirche sind: Was wir machen, ist gut.»

Das Klein-Sein empfindet Feenstra nicht als Hindernis, sondern als Chance. «Jeder kennt jeden, man bildet eine herzliche Gemeinschaft», sagt der gebürtige Holländer, der seit vier Jahren in Magden wirkt, verstummt, sucht kurz nach dem richtigen Wort. «Die Kleinheit gibt auch ein Nestgefühl.»

Das Fricktaler Nest

Wobei: So klein ist die christkatholische Gemeinschaft im Fricktal gar nicht – oder war es zumindest lange nicht. Zu ihren besten Zeiten, ganz am Anfang ihrer Geschichte, waren gegen 30 Prozent der Einwohner im unteren Fricktal und rund ein Prozent im oberen Fricktal christkatholisch. Als die Katholiken in der Statistik 1941 erstmals getrennt als römisch-katholisch und christkatholisch aufgeführt werden, gehörten den Christkatholiken 4030 Personen an – bei 29 378 Einwohnern.

Der Bezirk Rheinfelden sei «ein christkatholisches Nest», sagt Müller mit einem Augenzwinkern. Zurückzuführen ist dieses Einnisten auf den Josefinismus; die Fricktaler genossen unter der österreichischen Herrschaft, unter der sie bis 1803 standen, viele Freiheiten – und liessen sich nicht gerne etwas vorschreiben, was ihnen nicht zusagte – auch von Rom nicht (siehe Box).

Dass die Mitgliederzahl seit der Gründungszeit stetig zurückgeht, dass es im Fricktal heute nur noch gut halb so viele Christkatholiken gibt wie 1941, beunruhigt Müller nicht sonderlich. «Wir waren schon immer eine kleine Kirche und werden nun eben in unserer Kleinheit noch etwas kleiner», sagt er, blickt zum Fenster des klassisch eingerichteten Salons seines Einfamilienhauses hinaus auf «sein» Möhlin, fügt dann bestimmt an: «Wir haben prozentual zudem am wenigsten Austritte. Diese haben bei uns in den letzten Jahren sogar abgenommen.»

Das bestätigt auch Feenstra. «Austritte sind recht selten.» Er führt es auf die Tradition zurück, die man auf dem Land noch anders lebe als in den Städten, auf das Familien-Sein auch, das für die christkatholische Gemeinschaft typisch sei. «Man geht nicht einfach», umschreibt es Müller.

Die tiefe Verbundenheit spürt Peter Feenstra vor allem «an den Eckpunkten des Lebens», also bei Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen. «Man nimmt als Gemeinschaft Abschied», sagt er. «Die Kirche ist dann oft zu klein.» Aus den Städten, in denen er vorher gearbeitet hat, kennt er das nicht im gleichen Ausmass. Hier, in der Schweiz, sei Kirche eben richtige Volkskirche. «Und das ist ein grosses Plus.»

Dass auch die christkatholische Gemeinschaft trotz dieser Verbundenheit und trotz niedriger Austrittszahlen in einem permanenten Schrumpfprozess begriffen ist, immer kleiner und kleiner wird, ist sich Müller bewusst. Die Antwort auf die Frage, weshalb dies so ist, kommt ebenso schnell wie direkt: «Weil mehr Christkatholiken sterben als getauft werden», sagt Müller, nippt am Wasserglas. «Oder beitreten.» Letzteres sei gar nicht so selten der Fall.

Eine Pfarrstelle abgebaut

Das Kleiner-Werden wirkt sich, sehr direkt, auf die Einnahmen aus. Man schwimme nicht im Geld, räumt Müller ein. «Aber das Geld geht uns nicht aus.» Natürlich müsse man mit den Finanzen haushälterisch umgehen, müsse aufpassen, dass es reiche. «Als kleine Organisation fällt uns das vielleicht aber etwas leichter als einer grossen», mutmasst der Alt-Bischof.

Eine Konsequenz zogen die Christkatholiken aus dem pekuniären Weniger-Werden im Fricktal: Eine der fünf Pfarrstellen wurde vor ein paar Jahren gestrichen. Auch andernorts in der Schweiz rückte man zusammen. Das liegt, anders als bei den Römisch-katholischen mit ihren Pastoralräumen, nicht am priesterlichen Nachwuchs. «Jede Pfarrstelle in der Schweiz ist besetzt», betont Müller, nimmt das Verzeichnis der Geistlichen hervor, blättert darin. «Mit den Pensionierten kommen wir auf rund 60 Geistliche. Das ist bei 15 000 Gläubigen eine stattliche Zahl.»

Angst macht das Kleiner-Werden auch Peter Feenstra nicht. «Auch im Kleinen kann man kirchliches Leben leben.» Müller spricht sogar vom Klein-Sein als Chance. Natürlich könne man dereinst eine kritische Grösse unterschreiten und den Anspruch, eine Landeskirche zu sein, verlieren, räumt Feenstra ein. «Aber Angst davor bringt nichts. Wir müssen vielmehr aktiv dagegenhalten.» Und das heisst für ihn: «Eine lebendige Kirche sein, eine Gemeinschaft, in der sich auch Junge willkommen fühlen.»

Das gelingt bislang keiner der drei Landeskirche sonderlich gut – ganz im Gegensatz zu den Freikirchen. Die Entwicklung beobachtet Müller. Er kann die These der totalen Säkularisierung der Gesellschaft nur bedingt teilen. «Die Religiosität nimmt nicht ab, sie äussert sich nur anders», ist er überzeugt. «Die Menschen werden immer nach dem Sinn des Lebens fragen und Wege suchen, das Leben sinnvoll zu gestalten.» Er verstummt kurz, fügt dann an: «Die meisten Menschen glauben nach wie vor an Gott. Sie tun es nur in anderer Form.»

Etwas haben die Christkatholiken den anderen beiden Landeskirchen voraus: Durch ihr Klein-Sein, durch das latente Vergessen-Werden, haben sie gelernt, dass es nichts bringt, zu jammern. «Lange beklagten wir unser Klein-Sein und bemitleideten uns», sagt Müller. «Dann begriffen wir, dass dies nichts bringt.» Man müsse die Zukunft gestalten, müsse vorwärts- und nicht rückwärtsschauen.

Der Traum von der Einheit

Diese Zukunft sieht er in der Offenheit – gegenüber dem Zeitgeist, der im Kirche-Sein Platz haben müsse, und gegenüber der Ökumene. Er spricht, angelehnt an Angela Merkel, von «einer Willkommenskultur», welche die Kirche prägen müsse.

Den grossen Wunsch, den beide Geistliche haben, kann man mit einem anderen deutschen Politiker, Helmut Kohl, ausdrücken: die Einheit der katholischen Kirche. «Wir dürfen uns nicht an die Trennung gewöhnen», sagt Feenstra. Dem Ziel der Wiedervereinigung sei man «schon recht nahe», ist der Alt-Bischof überzeugt. Auf theologischer Ebene seien die Diskrepanzen nicht sehr gross. Er schmunzelt. «Die katholische Kirche ist unsere grosse Schwester. Und wie es unter Geschwistern üblich ist, gibt es da halt auch mal Krach.»

Bis es soweit ist, bis die Einheit Realität ist, hat Feenstra klare Vorstellungen, wie sich die christkatholische Kirche weiterentwickeln soll: «Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, bessere Gemeinden zu werden, Gemeinden, die durch ihre Vitalität neue Menschen anziehen können.»