Es wird ruhig. Jakob Aeschlimann, der mit seiner Firma die Liquidation durchführt, stellt sich auf ein kleines Podest und ergreift das Wort. «Ich erkläre jetzt den Ablauf. Damit die, die zum ersten Mal an einem solchen Anlass sind, wissen, wo sie das Portemonnaie abgeben können», sagt er in die Menge. Der Liquidator will sagen, dass nur bar gezahlt werden kann. Keine Garantie. Keine Gutscheine. Nichts.

Zuerst werden die Fahrzeuge auf dem Platz versteigert. Um den Lieferwagen bieten mehrere Interessenten. Der anfänglich für 9500 Franken angebotene Fiat kommt für über 11 000 Franken weg. Kleinere Landwirtschaftsfahrzeuge scheinen weniger begehrt. Nicht alle finden einen Abnehmer.

Jetzt öffnen die Türen. Die Werkstatt, der Verkaufsladen und das Lager werden sofort von den rund 300 Leuten auf dem Platz eingenommen. Sämtliches Inventar – vom Bleistift über die Bockleiter bis zur Schweissmaschine – ist mit dem Preis beschriftet. Zudem wird noch neue Handelsware zum halben Preis verkauft.

Schubladen werden aufgerissen

Das Vorgehen der Leute, die ins Haus geströmt sind, würde wohl von vielen als rigoros bezeichnet. Schubladen werden aufgerissen. Mit dem Kenner-Blick ist schnell klar, ob etwas Brauchbares drin ist. Viele haben grosse Ikea-Säcke oder Holzkisten dabei, die nach und nach gefüllt werden. Bohrmaschinen, Schraubensets, Bürostühle. Alles wird genau begutachtet.

Die Räumlichkeiten sind mittlerweile vollgestopft mit Leuten. Man kommt nur langsam vorwärts. Dafür hat man Zeit, die Ausstattung etwas genauer zu betrachten. Man entdeckt beispielsweise einen Kalender mit freizügigen Frauen oder einen Mann in Unterhose, der gerade eine Schnittschutzhose anprobiert.