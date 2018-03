Viele Reservationen

In Möhlin ist der Campingplatz bereits seit Mitte März offen – wobei: «Der Platz ist offen, aber los ist noch nicht viel», sagt Leiter Alf Hesse mit einem Lachen. Der ruhige Start spielt ihm allerdings auch etwas in die Karten.

«Wegen des anhaltenden Frosts im Februar und März konnten wir verschiedene Arbeiten nicht ausführen, etwa das Rasenmähen oder Sträucherschneiden», so Hesse. Weil auf dem Campingplatz nicht viel los war, konnte er das nun nachholen.

Hesse ist zuversichtlich, dass die Saison bald richtig anläuft. Die sechs Mietwohnwagen, die er auf dem Campingplatz anbietet, sind bereits grösstenteils ausgebucht. Viele Reservationen für Stellplätze gibt es ausserdem für Pfingsten. In Frick, bei Roger Mösch und Fabian Benz, sieht es ähnlich aus. «Die verlängerten Wochenenden laufen grundsätzlich gut», sagt Mösch.

Aber auch in der klassischen Ferienzeit im Sommer herrscht Andrang. Dann verbringen gerade viele Camper, die ihre Wohnwagen dauerhaft in Frick gestellt haben, ihre freien Tage hier.

Andere machen auf der Durchreise Halt: «Aufgrund der Nähe zur Autobahn und der geografischen Lage auf der Route von Holland und Deutschland nach Italien haben wir viele Touristen, die nur für eine bis zwei Nächte bleiben», erklärt Mösch.

Durchreisende und Velofahrer

Ein Phänomen, das auch Alf Hesse in Möhlin kennt. Auch wenn er sagt, dass viele Gäste auf Campingplätze in Deutschland ausweichen, weil diese teilweise günstiger sind. Die Anzahl an Durchreisenden, die in Möhlin übernachten, habe in den letzten Jahren leicht abgenommen, so Hesse.

Dafür merkt er jeweils, wenn in Basel ein Grossanlass wie eine Messe stattfindet. «Es gibt Messegänger, die sich hier einmieten.» Und: Der Möhliner Campingplatz ist bei Velofahrern beliebt. «Sie legen auf längeren Touren hier eine Pause ein und stellen ihr Zelt auf. Das hat in den letzten Jahren zugenommen.»