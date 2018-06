Ein gelbes Schild mit der Aufschrift «Jetzt oder nie» hängt im Schaufenster der OVS-Filiale in der Marktgasse in Rheinfelden. Seit Ende Mai ist klar: Die Modekette befindet sich in der Nachlassstundung; erste Filialen wurden in der Zwischenzeit bereits geschlossen, in anderen läuft der Liquidationsverkauf. Vom Aus sind auch die zwei Fricktaler Geschäfte im A3-Center in Frick und in der Rheinfelder Marktgasse betroffen (die AZ berichtete).

Nicht nur die Ausverkauf-Schilder deuten auf die Situation hin, auch in den Läden gibt es offensichtliche Hinweise. In Frick etwa stehen mehrere nackte Schaufensterpuppen im Laden, daneben einige Kartonschachteln mit leeren Kleiderbügeln. In Rheinfelden ist der obere Stock der Filiale geschlossen, ein Wühlfach mit Socken und Unterwäsche versperrt den Weg.

Auch im unteren Geschoss sind viele Kleiderständer halb leer. An anderen hängt Wintermode, die extra für den Liquidationsverkauf noch angeliefert wurde. Die Ware ist um bis zu 70 Prozent reduziert.

Mehrere Frauen sind im Laden und durchstöbern die Regale. Die Verkäuferin fragt jeweils beim Bezahlen, ob die Grösse passe, weil gekaufte Ware nicht mehr umgetauscht werden könne. «Ich kaufe auf Geratewohl – bei diesen Preisen», antwortet eine Kundin.

Gute Wünsche von den Kunden

Das Aus der Modekette ist ein häufiges Gesprächsthema. Viele Kunden wünschen den Angestellten etwa alles Gute für die Zukunft. «Ich war schon regelmässig im Charles Vögele einkaufen und bin auch hierher gekommen, als die Filiale übernommen wurde», sagt eine Kundin. «Es ist schade, dass das Geschäft jetzt zu geht.»

«Es ist schön, dies von teilweise langjährigen Kunden zu hören. Die guten Wünsche machen es etwas einfacher», sagt eine ältere Verkäuferin, die anonym bleiben möchte. Spurlos geht das Ganze nicht an den insgesamt elf Angestellten an den beiden Standorten vorbei. «Die Situation ist schwierig», sagt die Verkäuferin. Auch sie wüssten nicht, wie lange es mit den Fricktaler Filialen noch weitergehe.