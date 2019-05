Die Stadt Laufenburg will sich das ehemalige Gasthaus Schützen an der Winterthurerstrasse gegenüber dem Schulhaus Burgmatt sichern. Das Gebäude kam zuletzt im Januar 2018 in die Schlagzeilen, als ein damals 24-jähriger Schweizer im ersten Stock Feuer legte.

Bereits an der Gemeindeversammlung im vergangenen November deutete der Laufenburger Vizeammann Meinrad Schraner an, dass die Stadt den «Schützen» allenfalls kaufen will. Nicht zuletzt, um zu verhindern, dass die Liegenschaft an einen ausländischen Geschäftsmann geht, von dessen Plänen man negative Auswirkungen befürchtete.