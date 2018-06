«Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten», sagte einst der deutsche Fussballtrainer Sepp Herberger. In Zeiningen dauerte am Dienstagabend nicht das Spiel 90 Minuten, sondern die Diskussion um die Sanierung des Fussballplatzes an der Gemeindeversammlung. Gemeinderat Ralf Wunderlin vertrat den traktandierten Bruttokredit von knapp 1,3 Millionen Franken und verwies auf die Vorgeschichte. «Bereits 2015 reichte der FC einen Antrag für die Sanierung des Platzes ein. Dieser wurde vom Gemeinderat zurückgestellt, um ein Gesamtkonzept zu erarbeiten», so Wunderlin.

Nun sei das Geschäft traktandiert, da vor einem Jahr ein Überweisungsantrag des Fussballclubs angenommen worden war. Der Platz, so Wunderlin weiter, sei 36 Jahre alt und entspreche «nicht mehr den Anforderungen für den Trainings- und Spielbetrieb». Landschaftsarchitektin Paula von Boletzky von der Wolf Hunziker AG, die sich mit dem Zeininger Fussballplatz beschäftigt hat, sagte es in der Diskussion so: «Die Ansprüche an einen Fussballplatz haben sich geändert. Der Platz entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.»

Finanzielle Bedenken

Vizeammann und Finanz-Gemeinderat Fredy Studer gab einen Einblick in den vom neuen Gemeinderat überarbeiteten Finanzplan. Unter der Annahme, dass bis 2028 alle Investitionsanträge angenommen werden und sich Aufwand und Ertrag ähnlich verhalten wie 2017, steige die Netto-Schuld pro Einwohner bis 2028 bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 112 Prozent von derzeit 2837 auf 3634 Franken, so Studer. Bei einem Steuerfuss von 115 Prozent wären es noch 2925 Franken, bei 120 Prozent noch 1739 Franken rechnete Studer vor. Der Richtwert, der laut Kanton nicht überschritten werden sollte, liegt bei 2500 Franken.

Die Finanzen waren dann auch das Hauptargument der Gegner der Fussballplatzsanierung. Werner Gerber vom neu gegründeten Komitee für eine ausgewogene Finanzpolitik in Zeiningen griff Studers Zahlen in einer eigenen Präsentation auf. «Gemäss Kanton sind wir schon heute überschuldet», sagte er, dabei sollte man in der Hochkonjunktur für die Zukunft vorsorgen. Zusammen mit den geplanten Parkplätzen und dem Südzubringer (vgl. Box) kosteten die Projekte rund um den Fussballplatz drei Millionen Franken, rechnete er vor. «Viel Geld für einen 4.-Liga-Verein mit 20 Kadermitgliedern in einer Aktiv-Liga.»