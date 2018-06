Noch deutet auf dem Areal des Wallbacher KMU-Parks nichts auf den anstehenden Bildermarkt «Am Zaun» hin. «Die Bilder hängen wir erst am Samstagmorgen an den Zaun», sagt der Künstler Ruedi Keller, der den Anlass initiiert hat. Das Kernstück des Events wird der stattliche Zaun sein, der die Gewerbefläche vom angrenzenden Maisfeld abgrenzt.

Auf die Idee für einen Bildermarkt kam Keller, weil er die teilweise leidige Geschichte vieler Hobbykünstler kennt. «Viele haben zu Hause schlicht keinen Platz für all ihre Bilder», sagt er. Schon letztes Jahr hat er in Wallbach eine Art Bilder-Flohmarkt veranstaltet. Dieser fand allerdings in den Räumen und Gängen des KMU-Parks, in dem er mit seinem Atelier eingemietet ist, statt.

Die meisten der 19 Künstler, die ihre Bilder verkaufen und ausstellen wollen, kommen aus der Region. «Einige von ihnen sind sogar meine Schüler», sagt Keller, der regelmässig Malkurse in seinem Atelier durchführt.

Das Einrichtungshaus umgehen

Ruedi Keller hofft, dass nicht nur Maler selber den Bildermarkt besuchen werden. «Es wäre schön, wenn Leute kommen, die wirklich ein Bild suchen», sagt er. «Dann müssten sie nicht ins Einrichtungshaus fahren, sondern könnten sich hier nach einem Bild umsehen.»

Wie die Künstler ihre Bilder am Zaun präsentieren, überlässt Keller jedem einzelnen. «Sie können Staffeleien, Tische oder Zelte mitbringen oder die Bilder einfach am Zaun befestigen», sagt er. Wichtig sei, dass die Maler kreativ seien und sich Gedanken machten. «Letztendlich bekommt jeder einfach zwei Teile des Zauns», sagt er.

Die Stile und Sujets der ausgestellten Bilder variieren stark. «Von moderner bis abstrakter Malerei ist alles dabei. Die Motive gehen von Gegenständen über Landschaften bis hin zum Porträt», sagt Keller.

Für ihn ist wichtig, dass beim Bildermarkt die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Im «Grill-Beizli» können Besucher Würste und Getränke kaufen oder ihr selbst mitgebrachtes Picknick konsumieren. Es gehe vor allem darum, den Plausch zu haben und sich auszutauschen.

Weil das Thermometer am Wochenende auf über 30 Grad steigen soll, hat sich Keller etwas Besonderes einfallen lassen. Regenschirme an einem Ständer sollen die Besucher als Sonnenschirme nutzen können. «Ich habe den Künstlern geschrieben, sie sollen alle Regenschirme mitnehmen, die sie haben», sagt Keller und lacht.