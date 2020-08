«Eine epochale Chance» – grosse Worte fallen im Gemeindehaus Möhlin

Es fallen grosse Worte an diesem Montag im Saal des Gemeindehauses Möhlin. Dort informieren die Verantwortlichen von Möhlin und Rheinfelden über die anstehenden Einwohnergemeindeversammlungen und das traktandierte Geschäft zur Testplanung beim Entwicklungsschwerpunkt beim Bahnhof Möhlin. Von einer «epochalen Chance» spricht der Möhliner Gemeindeammann Fredy Böni. Von einem Geschäft «von einer Wichtigkeit, wie ich sie noch selten erlebt habe», spricht der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi. Beide haben rund zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Kommunalpolitik. Solche Worte aus ihrem Mund wollen also etwas heissen.

Weitreichende Fragen können diskutiert werden

Traktandiert ist ein Kredit für eine Testplanung zum 12,5 Hektaren grossen Areal im Grenzgebiet der beiden Gemeinden. «Die Gemeinden wollen sich darauf einstellen, was in Zukunft kommen könnte», sagt der Rheinfelder Stadtbaumeister Urs Affolter. Dank der Testplanung sei es möglich, weitreichende Fragen zu diskutieren. Etwa wie eine allfällige Mittelschule platziert werden könnte, damit sie auch in fernerer Zukunft möglichst gut in das wachsende Quartier eingebettet ist. Wie auf Möhliner Seite ein Wohnquartier entwickelt werden kann, das auf das bestehende Quartier Rücksicht nimmt sowie die Ansprüche an ressourcenschonendes und verdichtetes Bauen erfüllt. Oder wie das Industriegebiet auf Rheinfelder Seite in ein Wohn- und Arbeitsplatzquartier transformiert werden kann, das zum dem Möhliner Wohnquartier passt.

Gemeinden und Schweizer Salinen beteiligen sich

Zu den Fragen gehört auch, in welchen baulichen Etappen das Quartier in Zukunft entwickelt werden könnte. Wobei die Verantwortlichen mehrmals betonen, dass mit «Zukunft» in diesem Zusammenhang ein Zeithorizont von 25 bis 30 Jahren gemeint ist. Und, dass die Öffentlichkeit weiterhin in die Überlegungen und Planungen miteinbezogen wird. «Den Takt, was wann wo realisiert wird, geben auch im weiteren Verlauf die Gemeindeversammlungen vor», so Affolter.

Am 3. September geht es um den Verpflichtungskredit in Höhe von 480'000 Franken, wobei sich beide Gemeinden und die Schweizer Salinen als Grundeigentümer mit je 160'000 Franken beteiligen. «Wir müssen versuchen, das Geschäft mit einem visionären Denken zu behandeln», sagt Böni und erinnert an den Möhliner Unternehmer und «Visionär» Johann Urban Kym, der Mitte des 19. Jahrhunderts das Salzlager bei Rheinfelden entdeckt hatte. «Ohne ihn wäre das Fricktal heute nicht, was es ist», sagt Mazzi. Eine solche Vision brauche es auch jetzt: «Die Qualität einer Epoche bemisst sich nicht in deren Ernte, sondern in der Aussaat. Darum geht es.» Noch einmal grosse Worte.