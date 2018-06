Unterstützt in der Durchführung des Festes wird die Stadt von der Firma «The Brainfood», die viele Kontakte in die Mittelalterszene hat und bereits am Mittelalterfest 2016 in Rheinfelden beteiligt war. «Zwischen 50 und 60 Marktfahrer werden ihre mittelalterlichen Waren anbieten oder diese nach mittelalterlicher Handwerkskunst herstellen», sagt Geschäftsführer Marco Meier.

So zum Beispiel ein Papiermacher, der verschiedenen Papiere von Hand schöpft, ein Bogenbauer oder ein Waffenschmied. Natürlich wird auch kulinarisch mit Fackelspiessen und Honigwein der Bogen zum Mittelalter gespannt.

Einzug der Marktfahrer

Das Mittelalterfest beginnt am Freitag, 18 Uhr mit dem Einzug der Marktfahrer. «Der Tross wird sich mit Trommeln und Sackpfeifen bemerkbar machen», sagt Meier. Während des Marktbetriebes in der Altstadt wird eine Gauklergilde mit Akrobaten und Jongleuren auf der Bahnhofstrasse zwischen dem Hauptwach- und dem Zähringerplatz für Unterhaltung sorgen.

Auf dem Rasen, im Spickel zwischen der Bahnhofstrasse und dem Schützenweg, werden die mittelalterlichen Schausteller ihre Zelte aufschlagen. Dort befindet sich auch die Schaukampfarena, in der sich die Kontrahenten mit Schwertern gegenüberstehen oder sich im historischen Fechten gegeneinander beweisen.

Auch musikalisch wird einiges geboten. Auf zwei Bühnen – auf dem Hauptwach- und dem Zähringerplatz – werden unter anderem Bands wie die Pestbeulen mit Sackpfeifen und Trommeln für mittelalterliche Klänge in der Altstadt sorgen.