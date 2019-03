Draussen, vor dem Gerichtsgebäude in der Altstadt von Laufenburg, zieht Bernhard Keller* an einer Zigarette und bläst den Rauch in die Luft. Der 59-Jährige, der bis zum Konkurs 2016 als Verwaltungsrat und Geschäftsführer die Klein AG in Hornussen leitete, ist sich sicher, dass sein Geschäftspartner Stefan Maurer* das Recyclingunternehmen «durch den Entzug von Geld über Jahre hinweg» in den Ruin getrieben hat.

Zur Erinnerung: Keller bekannte sich als Angeklagter im Fall um die konkursite Klein AG am ersten Prozesstag unter anderem der ungetreuen Geschäftsbesorgung und Schwarzgeldgeschäften für schuldig. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von zwei Jahren bedingt und eine Busse von 8000 Franken.

Am zweiten Verhandlungstag forderte Staatsanwalt Lorenz Kilchenmann für Maurer, der am ersten Verhandlungstag krankheitsbedingt nicht vor dem Bezirksgericht erschien, eine Haftstrafe von vier Jahren, eine Busse von 10 000 Franken sowie eine Ersatzforderung von 200 000 Franken. «Der Angeklagte hat die Firma auf verschiedensten Wegen gemolken. Dies aus egoistischen Motiven, um sich einen Lebensstandard zu leisten, der weit über seinen Verhältnissen lag», sagte Kilchenmann.