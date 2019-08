Bier-Sommelier Lukas Porro macht keinen Hehl daraus, dass er an der Weltmeisterschaft in Rimini am 27. September ganz oben auf dem Treppchen stehen möchte. «Wenn ich an einem Wettbewerb teilnehme, dann will ich natürlich auch gewinnen, sagt Porro, der seit zwölf Jahren bei der Brauerei Feldschlösschen im Bereich Sponsoring arbeitet, selbstbewusst.

Dass Porro einen feinen Bier-Gaumen hat, bewies er bereits im November des letzten Jahres, als er bei seiner ersten Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften auf Anhieb den dritten Rang belegte. Mit dieser Platzierung stieg er in den Kreis der vierköpfigen Schweizer Bier-Sommelier-Nationalmannschaft auf und löste das Ticket für die Weltmeisterschaften in Rimini.

Dort treten rund 80 Biersommeliers aus 18 Nationen gegeneinander an. «Das Niveau wird nochmals höher sein als an den Schweizer Meisterschaften, weil die WM-Teilnehmer die Hürden der nationalen Vorausscheidungen nehmen mussten», sagt Porro. Während die Schweiz mit vier Sommeliers vertreten ist, schickt die Biernation Nummer eins, Deutschland, gleich 15 Teilnehmer ins Rennen.

Bier-Training im Kreis der Nationalmannschaft

«Wir haben uns im Kreis der Nationalmannschaft bereits vier Mal zum gemeinsamen Training getroffen, damit wir an der WM auch eine schlagkräftige Truppe bilden», sagt Porro. Trainiert wird etwa, in Blindverkostungen verschiedene Biere einem spezifischen Bierstil zuzuordnen. Porro sagt, dass bei der sensorischen Einordnung der Biere nicht nur die Geschmacksknospen auf der Zunge, sondern auch ein feines Näschen entscheidend sei. Nur über das Riechen könne man die feinen Nuancen herausspüren. «Wenn man sich zur WM einen Schnupfen holt, hat man keine Chance mehr», so Porro.