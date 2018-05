Der Drang nach Information und Erklärung war definitiv vorhanden. Knapp 20 Elternteile haben sich am Donnerstag in der Aula des Möhliner Primarschulhauses Obermatt versammelt, um sich die Erläuterungen von Schulleiter Christian Bittel und Martin Frana, Vertreter der Schulpflege, anzuhören. Erläuterungen dazu, weshalb ihre Kinder nach den Sommerferien die letzten beiden Primarschuljahre nicht mehr hier, sondern im zwei Kilometer entfernten Oberstufenschulhaus Steinli besuchen sollen (die AZ berichtete).

Gleich zu Beginn einer teilweise angeheizten Diskussion sagte Frana: «Wir haben unterschätzt, wie sensibel das Thema ist und dass damit ein solches Echo ausgelöst wird.» Dass der Umzug der Klasse vonseiten der Gemeinde die einzig mögliche Variante gewesen sei, schien bis zum Schluss nicht die ganze Elternschaft zu überzeugen.

«Weil im Obermatt im neuen Schuljahr nicht mehr zehn, sondern elf Klassen sein werden, haben wir ein Zimmer zu wenig», sagt Bittel. Man habe daraufhin zwei Varianten verfolgt, wie man die Platzproblematik entschärfen könnte. Da die Möglichkeit, eine Klasse auf bestehende Klassen aufzuteilen, an ein paar wenigen überzähligen Schülern scheiterte, habe man auf die Umplatzierung zurückgreifen müssen.

«Ein Pavillon ist teuer»

Auch den Bau eines Pavillons beim Obermatt habe man besprochen. «Ein Pavillon ist teuer. Das Projekt hätte Schwierigkeiten gehabt, die Stimmbürger zu überzeugen, während wir im Steinli freien Schulraum haben», sagt Frana. Er spricht vom Platz, der im Oberstufenschulhaus zur Verfügung steht, seit die Dauer der Primarschule 2014 von fünf auf sechs Jahre verlängert wurde.

Nun waren die Eltern an der Reihe. «Niemand schickt sein Kind im Winter morgens um halb acht mit dem Velo ins Steinli», meint ein Vater. Neben zahlreichen weiteren Inputs, welche die Länge des Schulwegs mit dem Velo als problematisch erachteten, richteten sich auch viele Fragen an die Stundenplanung.

Vor allem der Einwand einer Mutter, weshalb die Blockzeitenbetreuung weiterhin im Obermatt bleiben soll, während der Mittagstisch im Steinli angeboten wird, brachte die Behördenvertreter kurz ins Stocken. Man wolle deswegen nochmals hinter die Bücher. Warum die Klasse trotz der Auslagerung ins Ryburg weiterhin dem Obermatt angeschlossen bleibt, erklärte Bittel mit den Pensen, die vom Kanton für die Schulführung zur Verfügung gestellt werden. «Wir haben hier die nötigen Pensen, das Storebode (Primarschule neben dem Steinli, Anm. d. Red.) hat diese nicht.»

Diskussion über Textiles Werken

Als die Eltern erfuhren, dass der Unterricht im Textilen Werken (TW) am Montagmorgen stattfinden soll, wurde es kurz laut. «Das könnt ihr nicht machen», rief ein echauffierter Vater. Die Empörung rückte daher, dass das TW und das Werken jeweils in Halbklassen abgehalten werden und die Schüler vom Werk-Zimmer im Steinli in der Pause ins TW-Zimmer ins Obermatt hetzen müssten. Bei Fächern wie Sport oder Englisch sind solche Schulhauswechsel nicht nötig – sie finden künftig im Steinli statt.

Nach der alternierenden Debatte mit den Eltern haben sich Bittel und Frana bereits zusammengesetzt. «Beim TW-Problem führen wir eine stundenplanerische Prüfung durch», sagt Frana. Auch überprüfe man, ob es beim Trägerverein «Möhlin vernetzt» Spielraum gebe, um den Schülern den Mittagstisch im Steinli vergünstigt anzubieten.