«Das Scheibensprengen ist ein Feuerbrauch, wie er früher vielerorts bekannt war», sagt Josef Hauswirth, einer der langjährigen Oeschger Scheibensprenger. Bereits 1472 ist der Brauch erstmals in Schriften erwähnt. Er solle den Neuanfang der Natur im Frühling einläuten, so Hauswirth. 1725 liessen ihn sich die Oeschger von den Herren von Schönau verbriefen, um zu verhindern, dass er wie andernorts wegen der Brandgefahr – die Häuser waren mit Stroh gedeckt – verboten wurde.

Anfang der 1940-Jahre wurde der Brauch dann aber auch in Oeschgen nicht mehr durchgeführt. «Ein damaliger Pfarrer verbannte den heidnischen Brauch», so Josef Hauswirth. Fast 30 Jahre lang fand in der Folge kein Scheibensprengen mehr statt. Vor 50 Jahren liessen drei Oeschger den Brauch, den sie aus ihrer Jugendzeit noch kannten, wieder aufleben. Seither wird er ohne Unterbruch durchgeführt – am kommenden Sonntag zum 51. Mal.

Bewegung wie beim Hornussen

18 aktive Scheibensprenger gibt es derzeit in Oeschgen. Sie organisieren den Anlass und sorgen dafür, dass sicher genügend Scheiben vorhanden sind. Jeweils vor Weihnachten erhalten die Scheibensprenger vom Forstbetrieb Hagebuchen, um Scheiben zu schnitzen – über 1000 pro Jahr. Sie sind rund einen Zentimeter dick, werden am Rand angespitzt und in der Mitte wird ein Loch gebohrt. «In dieses Loch werden dann beim Scheibensprengen Haselruten gesteckt», erklärt Hauswirth. Über eine Art Rampe werden die Scheiben dann talwärts geschossen. «Die Bewegung ist ähnlich wie beim Hornussen», so der langjährige Scheibensprenger. «Aber jeder muss für sich herausfinden, wie es am besten funktioniert.»