Die Post hat bereits im vergangenen August kommuniziert, dass sie alternative Lösungen für die Postversorgung in Herznach prüft.

Dies rief zwei Petitionärinnen auf den Plan: Julia Hoppe und Brigitta Hächler sammelten 793 Unterschriften für den Erhalt der Poststelle. Der Gemeinderat setzte jedoch statt auf Kampf auf Kooperation, wie Ammann Thomas Treyer vor gut einem Monat gegenüber der AZ sagte.

Nun ist der Entscheid gefallen: Ab August bietet die Post ihre Dienstleistungen in Herznach im Volg-Laden an der Hauptstrasse 36 an. Mit der neuen Lösung bleibe weiterhin «eine breite Palette von Postdienstleistungen an einem zentralen Standort im Dorf erhältlich», schreibt die Post in einer Mitteilung.

Das Angebot der Filiale mit Partner umfasse die täglichen Postgeschäfte rund um Briefe und Pakete sowie Einzahlungen und Bargeld-Bezug. Postdienstleistungen sind künftig von Montag bis Samstag von 6.30 bis 20 Uhr erhältlich.

Die Post wird die Bevölkerung im Juli 2018 mit einem Flyer über das detaillierte Dienstleistungsangebot informieren. Bis das neue Postangebot eröffnet wird, bleibt die heutige Filiale Herznach unverändert in Betrieb. (AZ)