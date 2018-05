Stefan Landolt sitzt auf seiner Terrasse in Gipf-Oberfrick. Im üppigen Garten um ihn herum blühen Büsche und Blumen. Fast 40 Jahre lang war der 64-Jährige Förster im Forstbetrieb Thiersteinberg. Dieser Posten war manchmal belastend und verlangte ihm viel Verantwortung ab. Nun ist Landolt seit bald drei Monaten pensioniert. Trotzdem: «Wir stehen immer spätestens um 6.30 Uhr auf», wirft seine Frau Edith ein. Schliesslich gebe es immer viel zu tun.

Ab morgen wird Stefan Landolt über die Bildschirme in Schweizer Stuben flimmern. In der vierteiligen Serie «Neustart Pensionierung» des Schweizer Fernsehens (SRF 1, 21.05 Uhr) gewähren Landolt und vier weitere Protagonisten mit unterschiedlichen Geschichten einen Einblick in ihr Leben und geben Antworten, welche Sehnsüchte, Ängste und Möglichkeiten die Freiheit im Alter mit sich bringt.

Ein Abschied ohne Tränen

Wegenstetten. Waldbereisung. Mitte Oktober 2017. Es ist der erste Schauplatz, an dem man Stefan Landolt in der Sendung sehen wird. «Sie haben insgesamt vier Mal gedreht», sagt er. «Das letzte Mal wurde an meinem Geburtstag und sogleich letzten Arbeitstag am 28. Februar gefilmt.»