Expansion ins Fricktal: Die Offensive der Basellandschaftlichen Kantonalbank ärgert die Konkurrenz

Die Meldung hat in der regionalen Bankenszene eingeschlagen wie eine Bombe: Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) will im Februar 2021 in Rheinfelden und Frick eine Filiale eröffnen. Seit Anfang Jahr ist die Bank bereits am Basler Barfüsserplatz mit einer ausserkantonalen Niederlassung vertreten. Die Staatsbank des Landkantons begründet den weiteren Ausbauschritt mit Veränderungen der Bankenlandschaft im Fricktal. Damit sei eine neue Dynamik entstanden, sagt BLKB- Sprecherin Monika Dunant.

Die verklausuliert formulierten «Veränderungen» meinen Folgendes: Per 1. Dezember wird die Neue Aargauer Bank (NAB) – bisher eine der grössten Regionalbanken der Schweiz – mit dem Mutterunternehmen, der Credit Suisse Schweiz AG, zusammengeführt. Damit verschwindet der Name NAB. Das hat Auswirkungen auf das Fricktal. Per 22. November schliesst die bisherige NAB-Geschäftsstelle in Möhlin. Die Credit Suisse in Rheinfelden wird zum gleichen Zeitpunkt in die NAB Rheinfelden integriert. In Frick wird der bisherige NAB-Standort unter der Marke Credit Suisse weitergeführt.

BLKB hat Mitarbeitende bei der NAB abgeworben

Per 1. Dezember wird demnach die CS an den beiden Standorten Rheinfelden und Frick mit über 25 Mitarbeitenden und Schalter ihre Bankdienstleistungen für die Fricktaler Privat- und Firmenkunden anbieten. Demgegenüber sind 15 bis 20 bisherige Mitarbeitende der NAB künftig für die BLKB tätig, wie Dunant verrät. Die Baselbieter haben also für ihre Expansion ins Fricktal beim Mitbewerber Personal abgeworben.

Die Expansionsgelüste der BLKB haben bei der NAB und dem Mutterhaus CS hinter den Kulissen grösseren Wirbel verursacht. Offiziell ist man bemüht, den Ball flach zu halten. In der Bankenbranche werden die Aktivitäten der Konkurrenz in der Regel nicht kommentiert. Christoph Roduner, der seit über zehn Jahren bei der NAB das Private Banking leitet und künftig im selben Segment fürs Fricktal verantwortlich ist, sagt dennoch: «Die neue Mitbewerberin ist kein aargauisches Unternehmen und hat noch keine langjährige Fricktaler DNA wie wir.»

«Wir sind bei den Finanzierungen führend und das soll so bleiben»

Die drei Fricktaler CS-und NAB-Leiter der Segmente streichen aber lieber ihre eigenen Stärken hervor: Die NAB war bisher im Private Banking die stärkste Bank im Fricktal. Das zusammengeführte Unternehmen wird zudem in den Bezirken Rheinfelden und Laufenburg jede vierte Hypothek finanzieren. «Wir sind bei den Finanzierungen führend und das soll so bleiben», sagt Marco Hürbin, Leiter des Privatkundengeschäfts im Fricktal.