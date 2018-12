Als Spendensammler sind am Dienstag im Laufenpark in Badisch-Laufenburg vier Personen aufgetreten und haben so Gelder von Passanten erschlichen. Der Polizei war dies gegen 12 Uhr mitgeteilt worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine Streife konnte noch drei verdächtige Personen antreffen. Bei der Kontrolle wurde bei einem Jugendlichen eine Spendenliste gefunden, auf der vorgetäuscht wurde, für ein Zentrum für behinderte Menschen Geld zu sammeln. Die mitgeführten «Spendengelder» wurden beschlagnahmt. Die Polizei zeigt zwei Erwachsene im Alter von 20 und 24 Jahren und zwei Jugendliche wegen Betrugs an.