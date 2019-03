Der Bevölkerungsmix im Fricktal hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt ein Vergleich der AZ zwischen den Jahren 1972 und 2017. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der unter 20-Jährigen trotz eines Bevölkerungswachstums von satten 79 Prozent – die Zahl der Einwohner stieg von 44 513 auf 79 833 an – zurückgegangen ist. Lebten 1972 16 055 unter 20-Jährige in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden, waren es 47 Jahre später noch 15 911 (AZ von gestern).

Die Unterschiede beim Ü65-Anteil in den Gemeinden sind dabei frappant: Die niedrigste Seniorenquote hat Oberhof: Hier sind nur 13,29 Prozent älter als 65. Oberhof ist gleichzeitig die einzige der 32 Fricktaler Gemeinden, bei der der Anteil der Senioren in den beiden Referenzjahren sogar zurückgegangen ist. Lebten 1972 80 über 65-Jährige im kleinen Dorf am Fusse des Benken, waren es 2017 noch 77 – ein Minus von 3,31 Prozent.

Eigentlich wären für Frick, Laufenburg, Möhlin, Rheinfelden und Kaiseraugst deutlich höhere Zahlen zu erwarten, befinden sich doch hier die grossen Alters- und Pflegeheime. Dass dies nicht so ist, dass hier nicht überproportional viele über 80-Jährige aufgeführt sind, liegt am Schweizer Meldesystem: Wer ins Alters- oder Pflegeheim eintritt, bleibt in seiner letzten Wohngemeinde angemeldet.

Nur in zwei Gemeinden lag der Ü80-Anteil unter drei Prozent: in Sisseln (2,21) und Zeihen (2,56). Den höchsten Wert erreichte Hellikon mit 6,6 Prozent, gefolgt von Wegenstetten (5,95) und Laufenburg (5,19). In absoluten Zahlen lebten 2017 am meisten über 80-Jährige in Rheinfelden (681), gefolgt von Möhlin (488) und Frick (254).

Das Älterwerden spiegelt sich auch bei den über 80-Jährigen. Lag ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung im Fricktal 1972 bei 1,52 Prozent, stieg er bis 2017 auf 4,41 Prozent an. In absoluten Zahlen heisst das: 1972 lebten im Fricktal 678 Personen, die älter als 80 waren; Ende 2017 waren es 3524. Die Ü80Quote war dabei im unteren Fricktal mit 4,61 Prozent etwas höher als im oberen Fricktal mit 4,13 Prozent.

Zugenommen hat auch die Zahl der über 90-Jährigen. Gab es 1972 noch elf Gemeinden, in denen kein über 90-Jähriger wohnte, waren 2017 in jeder der 32 Fricktaler Gemeinden Menschen im zehnten Lebensjahrzehnt gemeldet. Am wenigsten in Oberhof (2), am meisten in Rheinfelden (119). Dies entspricht im Fall des Zähringerstädtchens einer Ü90-Quote von 0,89 Prozent. Den höchsten Ü90-Anteil an der Gesamtbevölkerung hatte Ende 2017 Hellikon mit 1,78 Prozent, die tiefste Gansingen mit 0,29 Prozent. Damit lebten in Hellikon 14 über 90-Jährige, in Gansingen waren es 3.

19 Fricktaler sind sogar dreistellig unterwegs: Sie sind älter als 100 Jahre. Sechs von ihnen leben in Rheinfelden, drei in Möhlin und zwei in Frick. In Kaiseraugst, Magden, Hellikon, Schupfart, Eiken, Oeschgen, Kaisten und Laufenburg war je ein Einwohner älter als 100. Künftig, so viel steht fest, werden es deutlich mehr sein.