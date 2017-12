Das Spiel der Orgel ist in fast jeder Kirche zu hören. Eine Führung in der St. Martinskirche in Rheinfelden bietet Interessierten nun vertiefte Einblicke in eine faszinierende und spannende Welt. Begleitet von witzigen Anekdoten aus dem Kirchenalltag lernen die Teilnehmer auf dieser Führung das ausgeklügelte Instrument kennen.

Im Chor der Kirche steht eine schön gearbeitete Holzkiste. Darin versteckt ist die kleinere Chororgel der St. Martinskirche. Anhand dieser Chororgel lernen die Teilnehmer, wie das Instrument aufgebaut ist und funktioniert – und wie viel Feinarbeit beim Bau einer Orgel nötig ist.

Die Hauptorgel der Kirche steht auf der Empore. Das alte Gehäuse aus dem Jahr 1889 ist bis heute erhalten – 1991 wurde das innere Werk von der Firma Metzler ersetzt. Auch hier können die Führungsteilnehmer einen Blick in das Innere werfen und sich vollends von diesem einzigartigen Instrument verzaubern lassen.

Zum Abschluss der Führung gibt es dann auch noch eine Hörprobe, gespielt von der Stadtführerin und Orgelspielerin Doris Haspra. Wer selber mal versuchen möchte, Orgel zu spielen, bekommt auf dieser Führung die Gelegenheit.

Die Rheinfelder Orgel-Führung ist öffentlich und kostenlos. Sie findet am Sonntag, 10. Dezember, um 14 Uhr statt. Der Treffpunkt ist vor der St. Martinskirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung bietet die Gelegenheit, die Weihnachtseinkäufe mit etwas Geschichte zu verbinden. Denn am Sonntag, 10. Dezember, wie auch am 17. Dezember, haben die Rheinfelder Altstadtgeschäfte geöffnet.

Wer vor allem an den technischen Details einer Orgel interessiert ist, kommt in Rheinfelden ebenfalls auf seine Kosten. Wie Tourismus Rheinfelden in einer Mitteilung schreibt, können Führungen mit dem Orgelbauer und Organisten Kurt Huber organisiert werden. Bei dieser Führung erfahren Sie, wie eine Orgel gebaut wird, die Technik im Detail funktioniert und wie viel Arbeit dahinter steckt. (az)