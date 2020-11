FDP will Urnenwahl statt «Gmeind»

Masken, offene Türen, Abstand und Desinfektionsmittel – dies sind nur einige Massnahmen, auf die der Laufenburger Stadtrat zurückgreift, um am 20. November eine möglichst sichere Gemeindeversammlung in der Stadthalle zu gewährleisten. Das Schutzkonzept befindet die FDP Stadtpartei zwar als gut, äussert dennoch in einer Mitteilung «schwere Bedenken» gegen die geplante Durchführung.

«Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden aus Angst vor Ansteckung entscheiden, der Gemeindeversammlung fernzubleiben», schreibt die FDP, die deswegen «demokratie-politische Defizite» befürchtet. So sei es zwar rechtens, wenn fünf Prozent oder weniger der Stimmbürger über ein Kreditvolumen von 10,5 Millionen Franken entscheiden, «die Legitimation für die zur Diskussion stehenden Vorhaben ist aber sehr bescheiden».

So stehen mit dem Ersatzneubau des Mehrfamilienhauses an der Kleinstadt im Ortsteil Sulz und der Aufwertung der «Taverne zum Adler» zwei gewichtige Bauprojekte auf der Traktandenliste, für die der Stadtrat zusammengenommen fast sechs Millionen Franken beantragt.

Zuviel auf der Traktandenliste

Zudem findet die FDP, dass die Traktandenliste mit 20 Punkten überfrachtet ist. «Die daraus resultierende Dauer erhöht die gesundheitliche Gefährdung der Teilnehmenden.»

Die Partei fordert deshalb, den Rechenschaftsbericht, die Jahresrechnung, das Budget und die gewichtigen Kredite für das Mehrfamilienhaus in Sulz und den «Adler» an der Urne dem Volk vorzulegen. «Alle anderen Traktanden können zu einem späteren – sichereren – Zeitpunkt an der Gemeindeversammlung zur Abstimmung kommen.»

Gemäss Stadtschreiber Marco Waser wird der Stadtrat je nach Entwicklung entscheiden, ob die Versammlung abgesagt und eine Urnenabstimmung durchgeführt wird. «Der heuti- ge Stand ist aber, dass an der Durchführung festgehalten wird», stellt er klar. Natürlich könne man die vorhandenen Ängste nachvollziehen und sei sich bewusst, dass einige Stimmbürger, insbesondere Personen, die einer Risikogruppe angehören, nicht kommen würden.

Stadt sieht kein ­Demokratiedefizit

Das Argument eines demokratiepolitischen Defizits lässt Waser aber nicht gelten. Denn die Beteiligung an den Gemeindeversammlungen sei schon vor Corona generell tief mit sin- kender Tendenz gewesen. «Das System hat folglich auch schon vor Corona demokratiepoli- tische Probleme gehabt», sagt Waser. Die lange Traktandenliste kommt gemäss Waser mitunter durch die Absage der «Gmeind» vom Sommer zu Stande. Fällt nun auch die an- stehende Versammlung aus, müsste eine Urnenabstimmung durchgeführt werden.

Doch nur Geschäfte, die keinen Aufschub mehr dulden, dürfen an der Urne unterbreitet werden, so Waser. «Gestützt auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit würde demnach der grösste Teil der Geschäfte auf die nächste Gemeindeversammlung fallen. Die Problematik der überfüllen Traktandenliste würde sich umso mehr zuspitzen», argumentiert Waser.

Indes abgesagt ist die Gemeindeversammlung in Mumpf aufgrund einer Risikobeurteilung des Gemeinderats. Stattdessen hat er eine Urnenabstimmung auf den 20. Dezember terminiert. Man sei sich bewusst, dass den Stimmberechtigten die Möglichkeit genommen wird, eine Diskussion über ein Geschäft zu führen und an einer Versammlung darüber zu befinden, so der Gemeinderat. Hingegen würde bei einer Durchführung denjenigen die Stimme entzogen, die wegen der Pandemie nicht an der Versammlung teilnehmen wollen oder können.