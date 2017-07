Wer bei sommerlichen Temperaturen im Auto an Strassenbaustellen vorbeifährt, kann sich Angenehmeres vorstellen, als bei 30 Grad Strassenbelag einzubauen. Und doch sagt Jasmine Hirsig (24): «Ich habe es geliebt. Viel mühsamer ist es, wenn es regnet.» Julia Sarkissian (25) sieht das gleich: «Wind und Regen sind am schlimmsten.»

Die beiden jungen Frauen sind «Exotinnen in einer Männerdomäne», wie es Jasmine Hirsig ausdrückt. In einer Zweitlehre haben sie den Beruf der Strassenbauerin erlernt. «Nach der KV-Lehre habe ich gemerkt, dass ich etwas anderes brauche. Ich wollte draussen sein, mehr Bewegung», erklärt Sarkissian ihre Berufswahl. Bei der Ernst Frey AG in Kaiseraugst fand sie – «es ging zack zack» – eine Lehrstelle. Das war vor sieben Jahren. Bereut hat sie ihre Wahl nie.

Mehr Action

Auch Jasmine Hirsig wechselte vom Tiefbauzeichner-Büro nach draussen zum Strassenbau. «Mich hat es schon als Kind nie gestört, wenn ich mir die Hände dreckig gemacht habe», sagt sie lachend, «und nach der Lehre wollte ich mehr Action.» Sie absolvierte – als einzige Frau in der Klasse – die Strassenbauerausbildung bei der Tozzo AG und wechselte nach dieser Zweitlehre zur Erne AG Bauunternehmung in Laufenburg. Mittlerweile drückt sie berufsbegleitend bereits wieder die Schulbank: Sie wird Bauführerin. Es ist ein nächster Schritt auf der Karriereleiter.