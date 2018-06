Neben der Kommunikation mit Whatsapp nutzen viele Fricktaler Schulen auch altbekannte Mittel, um Informationen an die Schüler und die Eltern zu bringen. «Bei uns gibt es noch das klassische Rundtelefon», sagt Lothar Kühne. Also jene Liste, die die Schüler abtelefonieren müssen, wenn beispielsweise ein Lehrer krank ist und eine Stunde ausfällt. Auch per E-Mail werde viel an die Eltern verschickt.

Noch kein Thema in Primarschule

Auch Markus Obrist, Schulleiter vom Kindergarten und der Primarschule in Münchwilen, hat den aufgekommenen Diskurs über Klassenchats mitbekommen. «Bei uns kommunizieren Lehrpersonen nicht über Whatsapp», sagt er. Das liege aber nicht an einer entsprechenden Weisung, sondern daran, dass das Bedürfnis nach dieser Art von Kommunikation wohl noch nicht in der Primarschule angekommen sei.

Obrist kann sich aber gut vorstellen, dass der Wunsch nach einem Whatsapp-Chat bei den Fünft- und Sechstklässler in den nächsten Jahren aufkommen könnte. «Ich möchte das Thema deshalb bald an einer Teamsitzung ansprechen», sagt er.