Am Samstagmorgen frischen Zopf oder frisches Brot im Briefkasten? Für viele dürfte diese Vorstellung verlockend sein. In Magden erfüllt Marcel Lützelschwab vom Zelglihof seinen Kunden auf Vorbestellung diesen Wunsch. Neu ist die Idee nicht, schon vor rund 20 Jahren gab es den Service erstmals. «Doch wir haben pausiert, nun ist das Angebot wieder im Aufbau.» Daneben bietet Lützelschwab Backwaren wie Sandwiches oder Meterzöpfe für Apéros an. Weiter beliefert der Zelglihof auch die Landi und Restaurants mit Backwaren. Einen eigentlichen Hofladen führt Lützelschwab dagegen nicht. «Der Hof ist rund 2,5 Kilometer vom Dorf entfernt», sagt er. Ein Hofladen lohne sich da nicht.

Der Hof von Bruno und Barbara Wirth in Olsberg liegt ebenfalls etwas abseits. Auch sie bieten deshalb einen Lieferservice. Einerseits können Kunden in den Gemeinden Magden und Olsberg ein Früchte-Abo lösen. Rund 200 Abonnenten werden so wöchentlich beliefert, solange die Ernte reicht. «Normalerweise gibt es nur im April und Mai einen Unterbruch», so Wirth. 2017 aber, als der Frühjahrsfrost für eine schlechte Ernte sorgte, waren die Vorräte bereits im November aufgebraucht. Zudem liefern Wirths sämtliche Produkte, die sie in ihrem Hofladen verkaufen, den Kunden in den beiden Gemeinden auch nach Hause.

Der bediente Hofladen hat jeweils freitags und samstags geöffnet. «Wer hier einkaufen will, entscheidet sich bewusst für uns», sagt Bruno Wirth mit Blick auf die geografische Lage. Er versucht, die Kunden «mit Qualität und Einzigartigkeit» auf den Hof zu locken. So bietet er etwa Fleisch von Wasserbüffeln aus eigener Muttertierhaltung an.

Unabhängiger vom Grosshandel

Für Bruno Wirth ist der Direktverkauf der eigenen Produkte zentral: «So sind wir unabhängiger vom Grosshandel.» Diesen beliefert er zwar mit Kirschen und Zwetschgen ebenfalls. Anderes Obst, den grössten Teil des Weins und das Wasserbüffel-Fleisch werden aber nur direkt ab Hof verkauft.