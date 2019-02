Seit 2015 ist Saiffudin in Kaiseraugst. Nach einer schweren und traumatisierenden Flucht kam er dort in einem 6-Mann-Zimmer unter. Zusammen mit 65 anderen Geflüchteten wohnte er in einem Haus ohne Aufenthaltsräume. Arbeit war ihm nicht erlaubt, Deutschstunden gab es keine und die Migranten waren komplett vom Dorf abgeschottet.

Dies änderte sich erst im Jahr 2016, als die reformierte Kirche begann, Deutschstunden für die Asylsuchenden zu organisieren. Zudem organisierte die römisch-katholische Kirche monatliche Treffen und verhalf dadurch zu sozialen Kontakten. Anfang 2017 war Saiffudin Teil der ersten Gruppe, die «Essen auf Rädern» für eingeschränkte Menschen in Kaiseraugst ermöglichte.

Probleme bei der Job-Suche

2017 erhielt er die F-Bewilligung und galt damit als vorläufig aufgenommen. Er hatte sich erhofft, sofort Arbeit zu finden. Aber das ging nicht so leicht. So haben es Menschen mit dieser Bewilligung bei Arbeitgebern schwer. Saiffudin besuchte im Anschluss einen vertiefenden Deutschkurs in Aarau und arbeitete während sechs Monaten bei Trinamo, einer Organisation, die an geschützten Arbeitsplätzen das interkulturelle Verständnis fördert und Schweizer Arbeitsweisen vermittelt.