Brennend zeigten sie den Zuschauern auf der anderen Talseite ein grosses Baustellenschild mit einem schaufelnden Mann darin. Das bewegte Bild wies auf die Sanierung der Kantonsstrasse hin, die noch in diesem Jahr vollzogen werden soll.

Ein Teil des Fackelzuges bildete ausserdem einige Minuten lang die Nummer der betroffenen Strasse: K 488. Wie üblich präsentierten die Unteren auch die Jahreszahl am Berg, indem einige Fackelträger eigens dafür angefertigte Wellenhaufen anzündeten.

Bei den Oberdörflern erstrahlte am Limperg ein imposanter Adler zusammen mit der Zahl 30. Das Wittnauer Wappentier stand für das 30-Jahr-Jubiläum der Dorfzeitung, deren Namen «Adlerauge» ebenfalls in Feuer geschrieben stand. Für die beiden Bilder hatten die Oberen rund 200 Fächteli angefertigt.

Komplizierte Liebesgeschichte

Angezündet werden die Sujets jeweils traditionellerweise von den Hochzeitspaaren, die im letzten Jahr geheiratet haben. Unterdörfler zünden bei den Unteren an, Oberdörfler bei den Oberen.

Dabei gibt es natürlich auch Fälle, in denen ein Unterdörfler mit einem Oberdörfler den Bund fürs Leben schliesst. Dieses Jahr war es wieder einmal so weit und so musste sich ein Paar aufteilen, um seine jeweilige Dorfhälfte zu unterstützen.