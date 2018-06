Wo heute noch Barackenbauten stehen, will der FC Frick ein neues Clubhaus bauen. Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Bau mit einer Tribüne zum Sportplatz hin. Im Untergeschoss sollen vier Garderoben, Nasszellen und Materialräume entstehen, im Obergeschoss ist ein Raum mit rund 110 Sitzplätzen und einer Küche geplant.

Da der FC das Clubhaus abends und an den Wochenenden braucht, ist eine duale Nutzung zusammen mit der Gemeinde möglich. Diese könnte den grossen Versammlungsraum über die Mittagszeit gut nutzen, um dort die Verpflegung des Mittagstisches für die Schüler der Schule Ebnet zu organisieren, wie der Gemeinderat in der Botschaft zur Gemeindeversammlung schreibt. «Die Verpflegung würde dabei weiterhin in der Mehrzweckhalle 58 zubereitet und ins Clubhaus transportiert», heisst es in der Vorlage weiter. Weiter würde durch die vier neuen Garderoben die Infrastruktur der Sporthalle, die der FC heute mitnutzt, entlastet. Dadurch würden auch alle anderen Vereine profitieren, die in der Sporthalle trainieren, hält der Gemeinderat fest.

Der Gemeinderat stellt deshalb den Antrag, einen Beitrag von 500'000 Franken an das neue Clubhaus zu leisten. «Mit dem Gemeindebeitrag ist die Mitnutzung der Räumlichkeiten für eine Dauer von 30 Jahren abgegolten», heisst es in der Botschaft. Zudem spreche für einen Beitrag, dass die anderen Sportvereine «die Gemeinde-Infrastruktur weitgehend kostenlos nutzen können» und der FC sich sowohl im Nachwuchs- als auch im Breitensport stark engagiere.

Insgesamt rechnet der Fussballclub mit Baukosten von 1,36 Millionen Franken. Neben dem beantragten Gemeindebeitrag ist ein Swisslos-Beitrag von 250 000 Franken bereits zugesichert. Die eigenen Mittel des Fussballclubs werden mit 360 000 Franken veranschlagt, zudem erhält der FC einen Bankkredit von 250 000 Franken.

Gemeindeversammlung Frick: Freitag, 29. Juni, 20.15 Uhr, Mehrzweckhalle 1958