Der gefühlt ewig andauernde Sommer 2018, der meteorologisch, astronomisch und phänologisch gesehen eigentlich schon längst vorüber ist, erstreckt sich nach dem «Altweibersommer» und dem darauf folgenden «Goldenen Oktober» jetzt sogar bis in die Mitte des Oktobers hinein.

Und genau diesem «Goldenen Oktober» mit zwei weiteren Sommertagen am 12. und 13. des Monats – ab 25 Grad Celsius – ist ein weiterer Rekord zu verdanken. Nachdem es dieses Jahr schon das wärmste Sommerhalbjahr seit Aufzeichnungsbeginn gegeben hatte, verzeichnet der Hochrhein jetzt auch noch einen neuen Rekord für die Anzahl der Jahres-Sommertage. Mit 100 Sommertagen wurde der alte Rekord des Jahrhundert-Hitzejahres 2003 am Samstag um einen Tag übertroffen. Aber was hat es denn auf sich mit dem «Goldenen Oktober»? Unter diesem Begriff versteht man eine Schönwetterperiode im zweiten Oktoberdrittel, 10. bis 20. Oktober. Diese Schönwetterperiode wird im Wesentlichen durch eine kräftige, insbesondere gelbe, Blattverfärbung bestimmt.

Leuchtende Blätterpracht

Scheint die Sonne besonders bei Sonnenaufgang und -untergang in die bunt gefärbte Blätterpracht, leuchten die Laubwälder in warmen, gold-gelben Farbtönen. Ursache für die länger andauernde sonnige Witterung ist ein stabiles Hoch über Mittel- oder Osteuropa. Für diese Jahreszeit sind grosse Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht typisch. Aufgrund der zunehmenden Nachtlänge kann die Luft in Bodennähe stärker auskühlen. Boden oder gar Nachtfröste können dann auftreten.

Oft kann man sich im Oktober auch noch an Sommertagen erfreuen, seit Aufzeichnungsbeginn 1997 gab es folgende Rekorde: Den spätesten Sommertag eines Jahres gab es am Hochrhein mit 25,5 Grad Celsius am 28. Oktober 2013. Die höchste Oktobertemperatur verzeichnete die Region am 7. Oktober 2009 mit 29,0 Grad Celsius.

Ein Paradebeispiel ist das Jahr 2011, als das Wetter am Hochrhein nahtlos vom «Altweibersommer» zum «Goldenen Oktober» überging und danach sogar noch ein November mit Rekord-Sonnenscheindauer und Rekord-Trockenheit folgte. Auch der Oktober 2014 steht bis jetzt noch in den Hochrhein-Annalen als wärmster Oktober seit 1966. Laut Deutschem Wetterdienst war es bundesweit der drittwärmste Oktober seit Messbeginn 1881.

In den kommenden Tagen gehen die Temperaturen leicht zurück, aber bei Tagestemperaturen von mehr als 20 Grad Celsius liegen die Temperaturen immer noch sehr deutlich über dem jahreszeitüblichen Schnitt. Sowie es aktuell aussieht, muss Bad Säckingen auch diese Woche auf den dringend benötigten Regen verzichten.

Der Autor: Helmut Kohler betreibt in Bad Säckingen und Schwörstadt private Wetterstationen.