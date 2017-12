Doch weshalb ist überhaupt die Bundesanwaltschaft für das Strafverfahren zuständig und nicht wie in der Mehrzahl der Fälle die kantonale Staatsanwaltschaft? Als Strafverfolgungsbehörde des Bundes sei sie «ausschliesslich für die in den Artikeln 23 und 24 der Schweizerischen Strafprozessordnung aufgezählten strafbaren Handlungen zuständig», so die Bundesanwaltschaft. Darunter fallen Delikte wie die Finanzierung des Terrorismus oder die Beteiligung an kriminellen Organisationen, wenn sie im Ausland oder in mehreren Kantonen der Schweiz begangen wurden. Darunter fallen aber auch Sprengstoffdelikte, wie die in diesem Fall verfolgte Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase oder das Herstellen, Verbergen oder Weiterschaffen von Sprengstoffen.