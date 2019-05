Beim achten Songcontest «Das Mikrofon» bewiesen Nachwuchssängerinnen und -sänger in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick grosses Talent. Alle 15 Finalisten wurden vom Publikum begeistert gefeiert. Doch am Ende überzeugten vor allem zwei: Die Liestaler Robin Zbinden und Samuel Guldiman.