Die Gemeinde Kaiseraugst will das Hallenbad Liebrüti fit machen für die Zukunft. «Wir wollen es mindestens für die kommenden 30 Jahre sichern», sagt Vizepräsidentin Françoise Moser. Denn das Hallenbad trage zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in Kaiseraugst und zu einem attraktiven Liebrüti-Quartier bei. Gestern Abend orientierte die Gemeinde an einer Info-Veranstaltung zur Gemeindeversammlung über die geplante Totalsanierung.

Denn: Das über 40 Jahre alte Hallenbad ist sanierungsbedürftig. Vor drei Jahren genehmigten die Kaiseraugster Stimmberechtigten die Teilzonenplanänderung, die es den Liebrüti-Eigentümern ermöglicht einen Wohnturm aufs Zentrum zu bauen. Damals hiess es, die Eigentümer würden das Hallenbad für 4,1 Millionen Franken sanieren. Nun ist die Zahl deutlich höher: Die Schätzung für die Totalsanierung inklusive Neuerungen beläuft sich auf 10,5 Millionen Franken.

Ziel: Attraktivitätssteigerung

«Die 4,1 Millionen Franken berücksichtigten die technische Sanierung des Hallenbades mit Fokus auf Funktionalität und Sicherheit», erklärt Moser. In der Zwischenzeit habe allerdings eine betriebswirtschaftliche Potenzialstudie gezeigt, «dass der Standort in Kaiseraugst ein hohes Besucherpotenzial aufweist, jedoch nur sinnvoll betrieben werden kann, wenn eine Steigerung der Wassernutzung, respektive eine Attraktivitätssteigerung im Angebot realisiert werden kann». Deshalb solle nun das Nichtschwimmerbecken erhöht und verlängert sowie mit einem Hubboden versehen werden, sodass es den Anforderungen an Bahn- und Kinderschwimmen gerecht wird, so Moser. Als weitere Neuerung neben der Sanierung aller technischen Installationen sind etwa ein Dampfbad oder eine Röhrenrutsche geplant.

Eigentümer zahlen 5,8 Millionen

Derzeit ist die Gemeinde die Betreiberin des Hallenbads. Die Eigentümer zahlen gemäss dem gültigen Dienstbarkeitsvertrag einzig einen jährlichen Defizitbeitrag von 120'000 Franken. Aufgrund der hohen jährlich wiederkehrenden Kosten – Netto-Defizit und Abschreibungen belaufen sich auf durchschnittlich 536'000 Franken – und der geplanten Totalsanierung suchte der Gemeinderat nach einer neuen Lösung für die Betriebsführung, wie Françoise Moser sagt.

Stimmt der Souverän zu, wollen sich die Einwohnergemeinde und die Liebrüti-Eigentümer Thomas und Alexander Götz zu einer einfachen Gesellschaft zusammenschliessen. Die Gesellschafter teilen sich die Kosten für die Totalsanierung: Die Grundeigentümer übernehmen 55 Prozent, also knapp 5,8 Millionen Franken. 45 Prozent entfallen auf die Gemeinde. Weiter kann die Gesellschaft den Betrieb künftig an Dritte übertragen. Das soll gemäss Moser auch geschehen. Nach Ablauf der Referendumsfrist wolle man zügig einen Betreiber suchen, so Moser weiter. Die Gemeinde sei zuversichtlich, dass dies gelinge. Denn: «Der Betrieb sollte zukünftig kostendeckend geführt werden können. Aufgrund der Totalsanierung sinken die Kosten für den Unterhalt auf ein Minimum und dank der angestrebten Attraktivitätssteigerung wird die Besucherfrequenz massiv erhöht werden können», so Moser.

Durch den externen Betreiber könne überdies die Gemeinderechnung entlastet werden, so Moser weiter. Die Gemeinde verpflichtet sich einzig zur jährlichen Zahlung von 100'000 Franken, um den Schwimmunterricht für die lokale Schule zu gewährleisten. Defizit und Abschreibungen fallen jedoch weg.

Ab Ende März geschlossen

Für die Zeit der Sanierung wird das Hallenbad allerdings zunächst einmal längere Zeit geschlossen, und zwar ab dem 31. März 2018. Werden die Verträge an der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember genehmigt, wird die Gemeinde den vier Festangestellten kündigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist. Die Mitarbeiter werden mit einem Sozialplan unterstützt.

Wie lange das Bad geschlossen bleibt, ist derzeit noch offen. Dies könne erst bei der Eingabe des Baugesuchs abgeschätzt werden. Man gehe aber von einer rund zweijährigen Bauzeit aus, so Moser. Dass das Hallenbad bei seinen Kunden während der Schliessung in Vergessenheit gerät, glaubt Moser nicht. «Wir sind zuversichtlich, dass sich das neue Bad mit der richtigen Kommunikationskampagne zügig in den Köpfen der Besucher einprägen wird.»