Nur eine Haltestelle ausgebaut

Gegenwind gab es auch bei Ausbau und Versetzung der Postautohaltestellen in Etzgen. Im Zuge der Sanierung der Kantonsstrasse (Talstrasse) soll der Postautoverkehr künftig über die Dorfstrasse geführt werden und die Haltestellen «Schule» und «Dorf» barrierefrei angelegt und zur Verkehrsberuhigung mit Fahrbahnhaltestellen ausgebaut werden. Die Haltestelle «Dorf» soll 130 Meter nach Süden vor ein Tonstudio verlegt werden. Der Inhaber des Tonstudios beklagte, dass ohnehin schon Parkplätze fehlten und er die betroffene Fläche bislang von der Gemeinde als Parkplätze miete.

Andere meldeten Kritik an den Kosten sowie an den Fahrbahnhaltestellen an, da die Verkehrssituation in der Dorfstrasse ohnehin schon schwierig sei, oder stellten die Notwendigkeit von zwei Haltestellen insgesamt infrage. Schliesslich wurde ein Antrag, nur die Haltestelle am Schulhaus auszubauen, angenommen.

Neues Angebot ist einzuholen

Die Jahresentschädigung der Gemeinderäte für 2018 bis 2021 sollte in gleicher Höhe wie in den vergangenen acht Jahren festgelegt werden. Neu wäre, dass die Einkünfte aus Gemeinderatstätigkeit über die Pensionskasse abgerechnet werden. Das eingeholte Angebot wurde aber als zu hoch kritisiert. Die Gemeinderatsentschädigung wurde mehrheitlich angenommen, aber für die Budget-Genehmigung der Antrag gestellt, die Abrechnung über die Pensionskasse zurückzustellen und ein günstigeres Angebot einzuholen. Dieser Antrag wurde bei der Budget-Genehmigung dann angenommen.

Aufgrund von Umverteilung der Kompetenzen zwischen Gemeinden und Kanton sollte es zu einem Steuerfussabtausch kommen, allerdings plant die Gemeinde keine Absenkung von 107 auf 104 Prozent, sondern eine Erhöhung auf 109 Prozent. Das stiess auf Kritik. Gemeindepräsident Peter Weber stellte dar, dass der Gemeinderat trotz der Erhöhung mit einem Minus von rund 395 000 Franken rechnet. Bei einem Steuerfuss von 109 Prozent könnte bis 2021 das Gesamtergebnis allerdings wieder positiv ausfallen. Die Budgetgenehmigung wurde angenommen.