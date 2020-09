Hartnäckige Fricktaler Politiker: Die Rheintallinie bleibt auf der Agenda

Sie sind hartnäckig, die Fricktaler (Politiker), das beweisen sie immer wieder. Wenn sie etwas wollen, dann bekommen sie es auch – zumindest oft. So haben die Grossräte den Halbstundentakt zwischen Laufenburg und Stein gegen den Willen der Regierung im Parlament durchgeboxt und so haben sie sich – befeuert von Herbert Lützelschwab – gegen die Streichung des Kantonsbeitrages an den Tarifverbund Nordwestschweiz erfolgreich gewehrt.

Ein solches Herzensprojekt ist jetzt die Rheintallinie, die reaktiviert werden und Basel dereinst wieder direkt mit Winterthur verbinden soll – via Laufenburg und Stein. Kantonale und nationale Politiker aus dem Fricktal und dem Zurzibiet weibeln in Aarau und Bern für die Idee und auch die beiden Planungsverbände Fricktal Regio und Zurzibiet Regio haben sich hinter das Projekt gestellt.

Das Projekt verursacht hohe Kosten

Die schnelle Zugverbindung, die hier geplant ist, gleicht derzeit allerdings mehr einem Bummelzug. Weder die Aargauer Regierung noch der Bundesrat können dem Projekt etwas abgewinnen und verweisen auf die hohen Kosten, die das Projekt verursacht, wobei der Bundesrat in seiner Antwort auf das Postulat von Ständerat Hansjörg Knecht (SVP) auch durchblicken lässt, dass sich zuerst einmal der Kanton Aargau selber hinter dem Projekt stellen sollte.