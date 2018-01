Entwarnung am Wallbacher Rheinufer: Die Hochwasser-Lage entspannt sich. Dies sagte gestern Silvio Moser, Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons. «Wir werden am Mittwochabend das Wasser aus den ‹Beaver›-Schläuchen ablassen und die Schläuche am Donnerstagmorgen nach Brugg bringen. Dort werden sie gewartet und gegebenenfalls repariert», so Zivilschutzstellenleiter Beat Bühler.

Wider Erwarten kam es gestern nicht zu einer, sondern gleich zu zwei Hochwasserspitzen. Die erste Spitze erreichte Wallbach um 2 Uhr nachts, die andere um 9 Uhr morgens. Die Abflussmengen lagen bei 3060 und 3080 Kubikmetern pro Sekunde – prognostiziert waren bis zu 3400 Kubikmeter in der Sekunde.

Damit blieben die zum Hochwasserschutz verlegten «Beaver»-Schläuche wie bereits beim Hochwasser vor rund zwei Wochen um Haaresbreite trocken. Damals lag die maximale Abflussmenge bei 3063 Kubikmetern pro Sekunde.