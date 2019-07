Pellanda hatte die Seelöwenbrüder Otto und Cäsar 1989 wenige Monate nach deren Geburt vom Zoo Gelsenkirchen übernommen. Über 20 Jahre lang war sie mit ihnen als Varietékünstlerin auf Bühnen und in Manegen unterwegs.

Valentina Pellanda fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Die 64-Jährige musste am vergangenen Wochenende Abschied von Seelöwe Cäsar nehmen. Er schlief im hohen Seelöwen-Alter von 31 Jahren friedlich ein. Das berichtet der "Blick" . "Ich war in seinen letzten Momenten bei ihm und konnte mich verabschieden", sagt Pellanda. "Trotzdem ist es kaum zu begreifen, dass er jetzt nicht mehr da ist."

Im Tessin geflüchtet

International bekannt wurde das Trio im Sommer 1994 – weil Otto und Cäsar im Tessin ausbüxten. Tagelang suchte Pellanda ihre Seelöwen im Lago Maggiore, bis es schliesslich ein Happy End gab.

Die letzten Jahre gingen es Otto und Cäsar etwas ruhiger an. Pellanda hatte für sie am Dorfeingang von Wittnau eine Art Altersresidenz eingerichtet. Grosse Shows und Auftritte gab es keine mehr. Dafür setzte Pellanda die Seelöwen für soziale Dienste ein. Dazu gehören Besuche in Altersheimen oder Schwimmen mit behinderten Kindern.

Otto geht spazieren