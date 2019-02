Der Fricker Bruno Müller hilft Migranten, dass sie sich in ihrer neuen Heimat schneller zurechtfinden. Einer von ihnen ist Mohammad, 21, aus Afghanistan, der bis vor kurzem in der kantonalen Asylunterkunft im Werkhof A3 in Frick untergebracht war. Nachdem Mohammad im Dezember die F-Bewilligung – vorläufig aufgenommen – erhielt, wies ihn der Kanton der Gemeinde Wegenstetten zu. Als Müller in der letzten Woche die Asylunterkunft in Wegenstetten betrat, um Mohammad kurz nach seinem Einzug zu besuchen, traf ihn der Schlag. «Das war ein Drecksloch sondergleichen», beschreibt er die Unterkunft drastisch. Die Wände und Fliesen seien verdreckt, die Dusche verkalkt und die Küche versifft.

Auch bemängelt Müller die Platzverhältnisse in der Unterkunft, in der sich zehn Bewohner – zwei von ihnen befinden sich derzeit in Haft, einer wegen einer Messerstecherei – zwei Zimmer, ein kleines Bad und eine heruntergekommene Küche teilen. «Die Unterkunft beim Militär ist Luxus dagegen», so Müller, der Gemeindeammann Willy Schmid in einem Brief auffordert, etwas gegen diese Zustände zu unternehmen.

«Ich will wieder zurück»

Als die AZ mit Mohammad Kontakt aufnimmt, sagt dieser, dass er am liebsten wieder nach Frick in die kantonale Unterkunft zurückgehen möchte. Sein Zimmerkollege, der mit ihm letzte Woche gemeinsam von Frick nach Wegenstetten umzog, will sich ihm anschliessen. «In Frick gab es einen Raum, in dem wir uns hinsetzen und lesen konnten, um Deutsch zu lernen», erzählen beide unisono. In ihrer jetzigen Unterkunft habe es nicht einmal einen grösseren Tisch, an den man sitzen könne. So wird Deutsch im Bett gelernt, gegessen wird aus Töpfen auf dem Boden sitzend, wie Mohammad erzählt, der auf seinem Smartphone Bilder von Kakerlaken hat, die nachts hervorkommen und über die Böden in der Unterkunft krabbeln. Zu schaffen macht Mohammad und seinem Zimmerkollegen auch der Marihuana- und Zigaretten-Konsum in der Unterkunft. «Es wird im Bad, in der Küche und im Flur geraucht. Der Rauch zieht zu uns ins Zimmer», enervieren sich beide.