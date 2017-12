Advent, Advent ein Lichtlein brennt – und in Rheinfelden gleich 4000. So viele LED-Lampen umfasst nämlich die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt. Eine solche gibt es bereits seit 1959. Betstand sie damals aus Lichtern entlang der Fassaden, so verwandeln heute über der Gasse hängende Schneeflocken die Altstadt in eine zauberhafte Winterlandschaft.