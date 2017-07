In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag erhielt die Kantonale Notrufzentrale um 2 Uhr morgens die Meldung über einen Alarm beim Bahnhofskiosk in Stein. Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, der Stadtpolizei Baden sowie der Schweizer Grenzwache aus. Bevor die erste Patrouille eintraf, konnte die Täterschaft mit der Beute von mehreren Packungen Zigaretten im Wert von über 1'000 Franken flüchten.

Anlässlich der Fahndung kreuzte die Patrouille der Schweizer Grenzwache einen Kleinwagen mit spanischen Kontrollschildern. Wenig später konnte dieser in Möhlin angehalten werden. Beim Lenker handelt es sich um einen 35-jährigen Rumäne, ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Ob es sich dabei um den Fahrer der Einbrecherbande handelt, wird nun abgeklärt. Er wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Bereits am Dienstag wurde in einen Kiosk in Kaiseraugst und am Donnerstag in einen Kiosk in Laufenburg eingebrochen. In beiden Fällen wurden Zigaretten im Wert von über 1'000 Franken gestohlen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Straftaten eingeleitet. Ob es sich allenfalls um die gleiche Täterschaft handelt, werden die Abklärungen zeigen.

