Spital entlastet Hausärzte

Heute entlastet das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF), das die Spitäler in Laufenburg und Rheinfelden betreibt, die Hausärzte, indem es in Laufenburg den Notfalldienst am Abend und an den Wochenenden für die Hausärzte sicherstellt. Nur: Den Notfalldienst stellt das GZF mit den beiden Szenarien, die es für den Standort Laufenburg bis Ende Juni vertieft prüft, infrage. Denn zumindest im radikaleren Szenario zwei ist kein 24-Stunden-Notfall mehr vorgesehen (siehe Box). Möglich sei, sagte die GZF-Leitung im April bei der Präsentation der beiden Zukunftsszenarien, hier allenfalls ein «Notfall light» tagsüber.

«Mit dem Wegfall dieser Option verliert der ohnehin ländliche Bezirk Laufenburg weiter an Attraktivität als Standort für eine Hausarztpraxis», befürchten die Petitionäre. Sie fordern in der Petition die Geschäftsleitung «im Sinne einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung» deshalb dazu auf, «von einer Schliessung oder Redimensionierung der Notfallaufnahme abzusehen und im Gegenzug ökonomisch sinnvolle Alternativen für den Erhalt des Spitals zu prüfen». Dabei dürfe der zeitliche Druck – die GZF-Leitung will bis Ende Monat wissen, wie es weitergeht – nicht massgebend sein.

Das sehen auch die 2152 Personen so, welche die Petition unterschrieben haben. Sie stammen laut Schmid vorwiegend aus dem (oberen) Fricktal. Zudem haben auch etliche Personen aus dem badischen Raum das Anliegen unterschrieben. Hier sorgte in den letzten Monaten die Schliessung des Spitals in Bad Säckingen für emotionale Diskussionen.

Mehr als die Hälfte der Unterzeichner gibt an, selber direkt betroffen zu sein (19 Prozent) oder sie befürchten, in Zukunft betroffen zu sein (32 Prozent). Auch in den Kommentaren spürt man diese Betroffenheit – und den Goodwill, den das Spital in der Region geniesst. Sie sei selber drei Monate im Spital in Laufenburg gewesen «und es war wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung», schreibt eine Frau aus Laufenburg. «Super Spital!!!», schreibt ein anderer Kommentator und ein dritter gibt zu bedenken: «Nicht für alle Menschen in Not ist der Weg nach Basel oder Baden kurz genug.» Mehrfach wird auch die Sorge um die Arbeitsplätze thematisiert. «Viele würden den Job verlieren», befürchtet eine Petitionsunterzeichnerin aus Laufenburg.

Fast die Hälfte kam auf Papier

Die hohe Verbundenheit mit dem Spital zeigt sich noch in einer anderen Zahl: 44 Prozent der Unterschriften wurden per Unterschriftsbogen eingereicht. Hinter jedem Bogen steht ein Unterstützter, der in seinem Umfeld Unterschriften gesammelt hat und die ausgefüllten Bögen dann ins Internet geladen oder per Post zugestellt hat. Für eine Petition, die online lanciert wurde, ist dies eine beachtenswerte «reale» Sammelquote. «Das zeigt, dass sich sehr viele Menschen im Fricktal Gedanken über die Zukunft des Spitals machen», sagt Schmid. Und es zeigt, dass viele mit dem Vorgehen des GZF nicht einverstanden sind.

Auch das Komitee beurteilt das Vorgehen wie auch die Kommunikation als wenig geglückt. «Wir hatten den Eindruck, dass die Anliegen der Bevölkerung zu wenig ernst genommen werden», sagt Schmid. Dies sei einer der Gründe, dass das Komitee gegründet wurde und es die Petition lanciert hat. «Es ist uns klar, dass es im Gesundheitswesen Veränderungen braucht und geben wird», so Schmid. Auch im Fricktal. «Aber der Prozess muss breiter und besser sein, als er vom GZF bislang angestossen wurde.»

Ein Signal nach Aarau

Dies ist auch das Signal, das die Petitionäre an die Geschäftsleitung senden wollen. Gleichzeitig soll die Petition der GZF-Leitung bei ihren Verhandlungen mit dem Kanton um Rahmenbedingungen und allfällige Ausnahmeregelungen den Rücken stärken. «Es soll ein Zeichen sein, dass die Region hinter dem Spital steht.»

Dieses Zeichen will das Komitee nun vorerst der GZF-Leitung übergeben. Wann, ist laut Schmid noch offen.