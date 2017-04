Ausnahmezustand in Bad Säckingen: Jede kleinste Lücke zugeparkt, noch mehr Schweizer Kennzeichen als sonst in der Stadt, Menschen, die den Autos entsteigen und sich in andere Gestalten verwandeln. In Edelfrauen und Mägde mit eng geschnürten Miedern, Grafen und Fürsten, Ritter, deren schwarze oder metallne Rüstungen und Schwerter in der Sonne blitzen oder Furcht einflössende Gestalten mit blutunterlaufenen Augen, einem Gruselkabinett entsprungen.

Ortsunkundige mögen sich fragen, ob am Hochrhein die Fasnacht verlängert wurde. Des Rätsels Lösung: Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), das weltweit grösste reisende Mittelalter-Kulturfestival, gastierte am Wochenende zum zwölften Mal in Bad Säckingen. Das bunte Treiben erfüllte am Wochenende den sonst so erholsam stillen Schlosspark mit pulsierendem Leben, das Mittelalterfestival zog mehrere tausend Besucher an, vor allem aus der Schweiz.

Scharen von mittelalterlich verkleideten Menschen, besonders am Sonntag, dem Familientag, strömten in den Park, sorgten für ein buntes Markttreiben rund um die 64 Marktstände. Schon von Weitem war das Klirren aufeinandertreffender Schwerterklingen der Fechtkampfgruppe «Fictum» zu hören. Gaukler, Zauberer, Hofnarren und Kraftjongleure unterhielten die Besucher, Marketenderinnen hielten ihre Waren feil. Edelfrauen suchten nach kostbarem Geschmeide und Pelzen, geheimnisvollen Liebeselixieren, Räucherwerk und Kräutern, um den Liebsten zu verführen, die Nebenbuhlerin in der Gunst des Angebeteten auszuschalten.

Ritter in schimmernden Rüstungen versorgten sich bei den Waffenschmieden mit Schwertern und glänzenden Helmen für die Schlacht oder Trinkhörnern für den Festschmaus an der Rittertafel. Manch wackerer Kämpfer schaute zu tief in sein Trinkhorn, gefüllt mit Met statt schnöden Wassers. Über dem Markt schwebte der verlockende Duft nach frischem Backwerk wie Furzlaiben, Ritterfladen, Schmachthappen oder Hungerhaken. Auf drei Bühnen erklang Livemusik bekannter Mittelalterbands, unter anderem Corvus Corax, Cultus Ferox und Comes Vagantes, die die Besucher in tranceartige Zustände versetzten. Am Samstagabend durften die Zuschauer den Auftritt der Feuerformation «Danse Infernale» geniessen.

Austragungsort 2018 fraglich

Ob das Mittelalterfestival auch 2018 hier gastieren wird, ist fraglich. Aktuell ist Bad Säckingen laut Auskunft des Pressebüros des MPS «Wackelkandidat», da der Veranstalter aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten möchte und die Mittelalterbands in Bad Säckingen ohne Verstärker auftreten müssen. Bei manchen Musikinstrumenten sei der Einsatz eines Verstärkers aber notwendig.