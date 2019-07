Mit dem Wind im Gesicht und dem Wasser an der Haut geht es am zweiten Juli-Wochenende in Magden rasant bergab. Der Verein «Aktive Freizeit Magden» veranstaltet im Talhof das neunte «Slip’n’Slide-Festival». Im Mittelpunkt steht die 180 Meter lange Riesenrutsche, auf der die Wagemutigen mit bis zu 60 km/h in Richtung Auffangbecken schlittern. Mittlerweile ist der Event, an dem im letzten Jahr rund 1600 Besucher teilnahmen, weit über die Region hinaus bekannt.

Stadler empfiehlt, die Arme und Beine zu kreuzen und mit angespannten Körper auf den Planen ins Tal zu rutschen. «Je weniger Kontakt zwischen Körper und Plane besteht, desto schneller wird man», sagt er. Das Wasser, das sich im Auffangbecken sammelt, wird über eine Leitung an den Start der Rutschbahn gepumpt, wo es wieder in diese eingeleitet wird. Verlustwasser wird durch Quellwasser ersetzt. «Das wird noch erwärmt, weil es nur eine Temperatur von zwölf Grad Celsius hat», so Stalder. Neu in diesem Jahr ist ein Turm, der am Auffangbecken aufgebaut wird. «Von dort aus kann man die Leute oben am Start beobachten», sagt er.

«Slip’n’Slide» Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juni, Talhof, Magden.