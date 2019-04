Regine Leutwyler geht zu einem der Bäume am Wegrand, blickt hoch in die Äste. Das Summen der Bienen ist zu hören. «Ja, da geht heute noch was», sagt Leutwyler mit einem Lächeln und meint damit: Da werden dank herrlichem Frühlingswetter noch einige Kirschblüten bestäubt.

Die diesjährige «Chriesibluescht», sie ist schon fast vorbei. Auf dem «Chriesiwäg» oberhalb von Gipf-Oberfrick liegen bereits einige weisse Blütenblätter zwischen dem Mergel, und mit jedem Windstoss fallen ein paar mehr herab. Wer dieses Jahr also noch was sehen will von der weissen Blütenpracht, der hat über Ostern die letzte Gelegenheit. Und der bekommt dann vielleicht sogar noch mehr zu sehen: «Auch die Apfel-, Birnen- und Quittenbäume stehen jetzt kurz vor der Blüte», sagt Leutwyler.