Am Mittwoch wurden in Wohlen drei Männer aus Osteuropa verhaftet, bei denen mutmassliches Deliktgut gefunden wurde. Wenige Tage zuvor nahm die Kantonspolizei in Neuenhof vier Männer aus Italien und Albanien fest, die Einbruchswerkzeug mit sich führten und bei denen Schmuck und Bargeld – mutmassliches Deliktgut – gefunden wurde.

Aus dem Fricktal dagegen blieben derartige Meldungen seit Anfang Dezember praktisch aus. Einzige Ausnahme: Am Silvesterabend verhaftete die Regionalpolizei Unteres Fricktal am Bahnhof Rheinfelden zwei mutmassliche Kriminaltouristen. Blieb das Fricktal also in der Hochsaison der Dämmerungseinbrecher verschont?

20 Gemeinden blieben verschont

Tatsächlich war es in der Region eher ruhig, wie ein Blick auf die Zahlen der Kantonspolizei zeigt. Im Dezember wurden im politischen Fricktal 17 Einbrüche verzeichnet. Hinzu kommt ein weiterer in Effingen. Im Januar zählte die Kantonspolizei nach Angaben von Mediensprecher Bernhard Graser im Wohnbereich bislang neun Einbrüche.

Am meisten von Einbrechern heimgesucht wurde seit Anfang Dezember Rheinfelden (siehe Karte). Dort wurde fünfmal eingebrochen. In fünf Gemeinden wurden drei Einbrüche verzeichnet, sechsmal gab es einen Einbruch. 20 Gemeinden blieben in den letzten sieben Wochen ganz von Einbrechern verschont. Im Januar war Sisseln bislang ein kleiner Hotspot – alle drei Einbrüche wurden dort seit dem Jahreswechsel verübt.